В условиях самоизоляции жители Камчатки могут оформить ОСАГО без техосмотра

Жители Камчатки могут оформить полис обязательного страхования автогражданской ответственности без предварительного прохождения техосмотра. Диагностические карты надо будет представить в страховую организацию позже — в течение месяца после отмены ограничительных мер по коронавирусу. Об этом сообщает Пресс-служба Отделения по Камчатскому краю Дальневосточного ГУ Банка России.

«Для получения полиса ОСАГО нужна актуальная диагностическая карта, но из-за пандемии многие станции техосмотра не работают, и автолюбители не могут проверить свои машины. Поэтому в период самоизоляции мы рекомендовали страховщикам идти навстречу клиентам и заключать договоры без диагностических карт, но при условии их последующего предоставления», — отметила управляющий Отделением по Камчатскому краю Дальневосточного ГУ Банка России Альбина Конжеровская.

Для удобства граждан Российский союз автостраховщиков разместил пошаговую видеоинструкцию по оформлению полиса ОСАГО онлайн. Вместе с тем регулятор рекомендовал страховым организациям разместить на своих сайтах информацию о режиме работы в период карантинных мер, а также о возможности удалённого взаимодействия.

Жителям Камчатки рекомендовано переходить на официальные страницы страховых организаций по ссылкам с сайта РСА, либо проверять наличие лицензии у страховой организации на сайте Банка России.