Календарь 27 апреля – 3 мая 2020 г.

27 апреля

В 1992 году на Камчатке впервые приземлился «Боинг-347» с 69 пассажирами – американскими бизнесменами, специалистами по туризму и рыбному хозяйству.

28 апреля

Родился Валерий Петрович Симаков, руководитель инспекции Государственного экологического надзора Камчатского края (1957 г.).

День образования Дома офицеров флота (ДОФ) Камчатской военной флотилии, ныне – Дом офицеров Войск и Сил на северо-востоке России (1953 г.).

В 1967 году на ул. Ленинградской в Петропавловске был открыт фирменный магазин «Рыба», в то время – самый современный.

29 апреля

День камчатской милиции (ныне – полиции) – 102 года со дня образования камчатской милиции (1918 г.).

40 лет назад (1980 г.) было принято решение облисполкома № 250 об открытии 1 мая 1980 г. в Петропавловске-Камчатском городской детской поликлиники № 2.

30 апреля

В 1964 году на ул. Ленинской, 56 в Петропавловске-Камчатском распахнул свои двери новый главпочтамт.

1 мая

Родилась Александра Алексеевна Лылова, член Союза художников России, заслуженный работник культуры РСФСР (1952 г.).

Родился Геннадий Яковлевич Струначев-Отрок, атаман общественной региональной организации «Всекамчатский союз казаков» Союза казаков России, член Союза писателей России (1953 г.).

День рождения газеты Тигильского района «Панорама» (1936 г.). В разные годы газета выходила под названиями «За новую жизнь» и «Знамя Ленина».

2 мая

106 лет назад (1914 г.) вышел в свет первый номер камчатской газеты «Камчатский листок», которая выходила в Петропавловске до апреля 1918 года.

В 1992 году, по данным статистики, в Камчатской области насчитывались 123 467 квартир и 148 общежитий. В «общагах» проживало более 26,5 тысячи человек.

3 мая

В 1932 году бюро Камчатского окружкома ВКП(б) приняло решение о начале строительства дороги Начики – Мильково и завершении строительства дороги Петропавловск – Начики с расчетом проезда по ним автогужевого транспорта.