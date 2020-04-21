Продукты из «тележек добра»

«Тележки добра» в рамках всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» установлены в шести магазинах Петропавловска-Камчатского. Посетителям торговых точек предлагается оставлять в тележке нескоропортящиеся продукты, из которых волонтеры сформируют продуктовые наборы и передадут тем, кому особенно трудно.

«Из продуктов, собранных горожанами в первые дни акции, мы собрали 15 продуктовых наборов, которые уже передали адресатам. Самое активное участие в наполнении тележек приняли коллективы магазинов, в которых те установлены. Мы благодарим их за то, что дали нашей акции такой хороший старт. Надеемся, что горожане последуют этому примеру и эстафета добра продолжится», – прокомментировала представитель волонтерского штаба акции «Мы вместе» Наталья Малайкина.

Она обратила внимание, что состав продуктовых наборов неравномерен и зависит от того, какие товары пожертвуют благотворители. «В районе расположения тележек мы разместили листы с примерным перечнем необходимых продуктов. Мы исходили из того, чтобы у продукта был хороший запас годности, чтобы успеть доставить его без потери качества», – пояснила волонтер.

Необходимость данной акции возникла ввиду ухудшения материального положения некоторых семей в ситуации распространения коронавируса. На горячую линию штаба поступают сообщения об их бедственном положении.

«Порой люди не могут купить даже самого необходимого. С помощью «Тележки добра» мы можем поддержать их в этой трудной ситуации. Сердечно благодарим всех, кто уже поддержал нашу инициативу», – сказала Малайкина.

«Тележки добра» расположены в магазинах торговой сети «Шамса» на ул. Тушканова и Петропавловском шоссе, в супермаркете «Лидер» на пр.Победы, а также в дискаунтере «Семейная корзинка» на ул. Абеля, Звездная и пр. Содружества.

Подать заявку на получение бесплатных продуктов из «тележек добра» можно в рабочее время по новому многоканальному телефону волонтерского штаба на Камчатке 33-60-61.