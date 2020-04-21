На Камчатке принят закон о статусе «Дети войны»

Депутаты краевого парламента поддержали инициативу врио губернатора Владимира СОЛОДОВА и приняли соответствующий закон на очередной сессии.

Статус «Дети войны» будет присвоен гражданам РФ, проживающим на территории полуострова, которые родились в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года. Сегодня в регионе проживают 11 тысяч 625 человек, которым может быть присвоен данный статус.

«Закон предусматривает возможность предоставления мер социальной поддержки гражданам данной категории. Он предусматривает необходимость принятия ряда нормативных правовых актов Камчатского края, в которых будет утвержден порядок присвоения данного статуса, а также закреплен перечень мер социальной поддержки для детей войны», – отметил министр социального развития и труда края Евгений Меркулов.

Дополнительные выплаты и льготы детям войны будут установлены постановлением правительства в ближайшее время. Им будет предоставлена единовременная выплата ко Дню Победы в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, дети войны будут получать ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50 процентов, а также право на ежегодное внеочередное бесплатное санаторно-курортное лечение в санаториях на территории Камчатского края.

«Это достаточно серьезные меры поддержки, которые мы начнем предоставлять уже в этом году. Скорее всего, мы не успеем пройти все процедуры к 9 мая, чтобы произвести выплаты, но в ближайшее время они должны начаться. Все выплаты в обязательном порядке будут осуществлены. Это наша святая обязанность, дань уважения всем, кто жил в эту непростую эпоху», – подчеркнул Владимир Солодов.