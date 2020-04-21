«День наручников» и рутина коронавируса – горячие будни «Службы 112»

«А можно мне на дачу поехать теплицу накрыть?» – еще месяц назад этот вопрос у оператора службы «112» вызвал бы, мягко говоря, удивление. Сегодня он уже не кажется странным. Помимо основной нагрузки на службу в эти дни возложена еще и миссия отвечать на вопросы земляков по теме коронавируса.

Корреспондент «КК» провел одну из горячих смен вместе с оператором службы «112» Юлией КОЛОТЫРИНОЙ.

Важное звено

На самом деле целую смену (а это 24 часа!) наше присутствие в центре приема экстренных вызовов никто бы терпеть не стал. Здесь и в мирное время хватает работы, а уж в период злой эпидемии и подавно. За те 1,5 часа, которые мы пытали оператора своими вопросами, на линию поступило почти 90 звонков. Помимо Юлии в эту смену на дежурстве находились еще два оператора, то есть, весь вал поступающих звонков был поделен на троих. Юлия успевала ответить и звонящим, и на миллион наших вопросов. Это называется – профессионализм. Оператор должен быть эрудированным, стрессоустойчивым, обладать хорошей реакцией, уметь брать ответственность на себя. Как понимаете, случайных людей сюда на работу не берут. И здесь практически нет текучки кадров.

Служба «112» – молодая, в полную силу у нас на полуострове она заработала лишь 2 года назад. Чтобы попасть в штат, операторам пришлось пройти психологическое тестирование, медкомиссию и курс обучения. Из лучших выбрали лучших. Именно они сегодня сутками трудятся на передовой, обеспечивая вызовы экстренных служб по всему краю.

– Вообще, как мне кажется, жители еще не совсем понимают предназначение службы «112», – делится Юлия. – Некоторые считают нас справочным бюро и легко могут позвонить, чтобы спросить, почему у них не работает телевизор или как проехать до какого-то магазина. Другие, наоборот, уверены, что мы – служба спасения, сродни 911, и одной рукой держим телефон, а другой уже заводим вертолет и вылетаем на помощь. Мы не то и не другое. 112 – это служба вызова экстренных оперативных служб. Мы принимаем звонки от людей, которым нужна быстрая помощь, оцениваем, какие специалисты нужны в том или ином случае, и переадресовываем эти вызовы скорой, полиции, пожарным или спасателям. Иногда, если ситуация угрожает жизни или здоровью людей (крыша грозит рухнуть или кипятком заливает комнату), можем связать еще и с коммунальными службами. То есть, 112 – это важное звено в цепи спасения человека, но не сама служба спасения.

Даже на серьезной службе есть место улыбке

Кстати, знаете, почему 911 произносится именно «девять один один», а не «девятьсот одиннадцать»? Чтобы в кризисной ситуации человек в панике не тратил драгоценные секунды на поиски кнопки «11» на клавиатуре телефона. Серьезно. Этот факт не из монолога юмориста Задорнова. Это все основано на реальных случаях, описанных американскими учеными.

В названии же нашей службы 112 произносится без изысков – «сто двенадцать». Особенности ли российского менталитета не позволяют нам искать кнопку «12» на телефоне или это просто недоработка наших ученых? Во всяком случае жалоб на это пока не поступало. Обычно люди с этой нехитрой комбинацией цифр справляются. И звонят они все чаще и чаще. Самыми «урожайными», конечно, оказываются праздничные дни, среди них есть безусловный лидер – Новый год. Кроме естественной в этот день нагрузки на полицию и скорую поступают и совершенно неожиданные звонки. Вы же помните, что в Новый год случается много чудес… Например, одно недавнее 1 января в службе «112» назвали «Днем наручников». После бурного празднования десятки наших земляков оказались волшебным образом прикованными наручниками к разным предметам интерьера. Ролевые игры для некоторых из них закончились совсем неромантично – встречей с ножовкой по металлу.

Горячие будни

– В обычном же режиме мы получаем около 500 звонков в сутки, а вот вместе с этой коронавирусной историей мы имеем на сегодня уже порядка 700 звонков, – рассказывает Юлия, постоянно отвлекаясь на поступающие вопросы земляков.

– «… Вы можете поехать на дачу, если собираетесь там самоизолироваться на пару недель, а просто накрыть теплицу нельзя. Я понимаю, но таковы нынешние реалии. Нет, вас в тюрьму не посадят, но штраф могут выписать...»

– «Для того чтобы пройти тестирование, вам следует обратиться к своему лечащему врачу в поликлинику. Тогда записывайте телефон горячей линии Минздрава».

– «Купить и доставить продукты пожилому человеку? Можно, записывайте телефон волонтеров, которые занимаются этим вопросом».

– «Мы не даем номер сотового телефона губернатора, мы не уполномочены, у нас нет номера его телефона, попробуйте решить проблему уборки вашего подъезда с вашей управляющей компанией. Всего доброго!»



Телефон губернатора, кстати, просят довольно часто, а также телефон Путина, прокуратуры и телекомпании «НТВ» – именно так, по мнению звонящих камчатцев, выглядят 4 кита устрашения.

– Днем на линию кроме коронавирусных вопросов в основном поступают звонки, которые переадресовываются скорой помощи, ЕДДС, пожарным, – рассказывает Юлия. – Не забываем, что Камчатка у нас туристический регион – заблудившихся, провалившихся, застрявших у нас тоже хватает. Иногда люди ведут себя очень самонадеянно, не оценивают опасности… Некоторые едут в жуткую пургу на океан, а потом звонят, просят, чтобы спасатели их эвакуировали. Когда объясняешь, что спасатели заберут людей, а за машиной придется ехать и самим ее откапывать потом… слушаешь сплошные недовольства. Что еще из местного колорита? Конечно, медведи! В прошлом году был просто шквал сообщений на эту тему. По звонкам наших горожан можно было нарисовать маршрут передвижения косолапого по краевой столице. Всю информацию мы оперативно передавали охотоведам и полиции. Сейчас днем самая актуальная повестка – это, конечно, все, что связано с коронавирусом, а когда наступает ночь…

– Просыпается мафия?

– Да, к обычному потоку добавляются тревожные звонки, связанные с домашним насилием, драками, выяснением отношений.

– И пьяные, наверное, звонками достают?

– Не без этого… Два бича нашей службы – это звонки от пьяных и от детей. Дети, конечно, в основном днем звонят. Таких, которые специально выдумывают какие-то истории, чтобы вызвать экстренные службы, – мало. А вот малышей, которым родители дают телефон поиграть, – очень много звонит! Они очень быстро находят кнопку экстренного вызова и начинают бесконечно ее нажимать. А мы вынуждены брать трубку каждый раз, даже если этих раз – 50. Родители, пожалуйста, контролируйте, куда звонит ваш ребенок, а лучше займите его книжкой, а не телефоном. Это очень отвлекает, у нас ведь в это время может стоять на очереди вызов от человека, жизнь и здоровье которого зависят от секунд. Что касается пьяных… Есть такой тип людей, которым нужно слить свой негатив. В состоянии алкогольного опьянения у них эта потребность усугубляется. Градус повышается, и тон повышается. Они звонят, заранее, очевидно, зная, что их не устроит ни один мой ответ, им просто нужно выкричаться. Выпустил пар, и все – он счастлив. А мы работаем дальше.

– У вас по тестам, видимо, какой-то запредельный уровень стрессоустойчивости?

–Мы тоже люди, но за время работы, безусловно, обрастаем броней. Бывает, «царапают» некоторые звонки. Но нам некогда особо на эмоции отвлекаться. Ведь уже звонит другой человек, которому нужна наша помощь...

«Что у вас случилось? Говорите громче. ДТП? Пострадавшие есть? Где вы находитесь? Переключаю на скорую».

–Юлия, довольно часто у звонящих к вам возникают претензии из-за того, что человек звонит в панике и требует немедленной помощи, а в ответ слышит спокойный голос, который задает, как ему кажется, лишние вопросы…

– Да, человеку в стрессе зачастую многое кажется медленным и не нужным. Для него время бежит быстрее. На самом деле мы действуем по алгоритму. Мы должны задать определенные вопросы, чтобы верно направить помощь. Такие ошибки или неточности могут потом сказаться гораздо серьезнее… И если мы уточняем, например, в каком именно населенном пункте находится эта самая улица Советская, где произошло ДТП, то это не просто праздное любопытство. Улица Советская есть почти в каждом городе и селе… Есть ситуации, при которых мы не задаем лишних вопросов. Например, если слышим в трубке «Пожар!», то переключаем сразу на пожарных, и они реагируют мгновенно: через считанные секунды дежурная команда уже находится в автомобиле, а информацию о точном адресе получает уже в пути.

Каждая рабочая смена для оператора службы «112» – это сплошные эмоциональные качели: то улыбка от звонка молодого отца, который кричит: «Мы рожаем!», то тревога от сообщения о том, что чей-то ребенок разгуливает по карнизу, то недоумение от того, что кто-то посчитал удачной шуткой «заложенную бомбу» в школе, то…

– Смерть… Без этих горестных звонков не обойтись в вашей работе… Помогает здесь профессиональная броня?

–Не всегда.Однажды моя коллега узнала о смерти своего друга, принимая звонок… Безусловно, реагировать на каждое сообщение о смерти болью – никакого сердца не хватит. Но… есть то, что пробивает… (Юля пытается остановить подступившие слезы, но тщетно.) Уже почти 2 года прошло, а я не могу забыть звонок. На заднем плане крик матери, а отец пытается диктовать адрес, давясь словами… Они проснулись и обнаружили, что ночью умер их малыш. Безысходность просто душит. И самое страшное, когда ты ничем уже не можешь помочь. Когда есть хоть минимальный шанс помочь – ты делаешь все.

– Есть у вас в штате психологи?

– С таким опытом мы все тут уже в какой-то степени психологи. Но, конечно, мы четко оцениваем ситуацию, где человека просто нужно приободрить, а где нужна срочная помощь специалиста. Спасибо, что у нас есть телефон доверия и телефон психологической поддержки (работающий от нашего краевого психоневрологического диспансера), на которые мы переводим звонки. Такая же ситуация со звонками по медицинской помощи. Да, за годы работы мы уже не раз слышали, как консультируют медики наших земляков по разным случаям. Что делать, если ребенок засунул шарик в нос или откусил наконечник градусника? Операторы службы «112» знают многое… Но в любом случае мы вручим звонящего в руки специалиста. Только так. Не иначе. Один из главных принципов нашей работы – «Не навреди!».





Яна ЩЕГОЛИХИНА

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