На Камчатке выявлено 63 случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 22.04.2020 в регионе зарегистрировано 63 лабораторно подтверждённых случая заболевания COVID-19. За последние сутки выявлено ещё 15 граждан с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает в правительстве региона.

По информации краевого министерства здравоохранения, заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары. Все лица, которые контактировали с больными COVID-19, изолированы и находятся под медицинским наблюдением. В числе заболевших находятся 6 детей в возрасте от 0 до 16 лет. Проведение противоэпидемических мероприятий в крае продолжается.

Добавим, по данным ресурса www.стопкоронавирус.рф, в настоящее время в России зарегистрировано более 52 тысяч случаев заболевания. Из них за последние сутки зафиксировано 5 642 случая заражения. 3 873 человека вылечились, 456 — погибли.