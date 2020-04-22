 
 
В Петропавловске-Камчатском 11:23, 22 Апреля, среда
ночью -6°C
днем 1°C
ветер 5,8 м/с
Завтра 23 Апреля
-2 ... 3°C
ветер 8,3 м/с

На Камчатке выявлено 63 случая заболевания коронавирусом

На Камчатке выявлено 63 случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 22.04.2020 в регионе зарегистрировано 63 лабораторно подтверждённых случая заболевания COVID-19. За последние сутки выявлено ещё 15 граждан с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает в правительстве региона.

По информации краевого министерства здравоохранения, заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары. Все лица, которые контактировали с больными COVID-19, изолированы и находятся под медицинским наблюдением. В числе заболевших находятся 6 детей в возрасте от 0 до 16 лет. Проведение противоэпидемических мероприятий в крае продолжается.

Добавим, по данным ресурса www.стопкоронавирус.рф, в настоящее время в России зарегистрировано более 52 тысяч случаев заболевания. Из них за последние сутки зафиксировано 5 642 случая заражения. 3 873 человека вылечились, 456 — погибли.

коронавирус, пандемия, стационар, вирус, минздрав, камчатка
62

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Регион События Подробности Власть Коммуналка Земляки Ситуация Детский мир Культура Память Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых