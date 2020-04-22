Жителя Камчатки, объявленного в розыск, задержали в аэропорту

Сотрудники оперативного отдела УФСИН России по Камчатскому краю задержали объявленного в федеральный розыск осуждённого. Вместе с коллегами из транспортной полиции они встречали мужчину на трапе самолёта, прилетевшего из Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Камчатскому краю.

«40-летний мужчина, проживающий в одном из посёлков Елизовского района, утверждал, что исполнил назначенное ему судом наказание в полном объёме. По факту, являясь злостным неплательщиком алиментов, он был привлечён к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Ему предстояло отработать 6 месяцев исправительных работ», — говорится в сообщении.

Злостный неплательщик получил на руки постановление суда о необходимости прибыть в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на учёт, но проигнорировал его и покинул пределы Камчатского края, не отработав ни одного дня. Осуждённого объявили в федеральный розыск.

По прибытии на полуостров он был задержан и заключён на 30 суток под стражу в следственный изолятор. Во время заседания суда он попытался скрыться, но его задержали судебные приставы. В настоящее время сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции внесено представление в суд для решения вопроса о замене наказания для задержанного на более строгое.

«В 2019 году 98 человек было объявлено в федеральный розыск в связи с уклонением от отбывания наказания, не связанного с лишением свободы. Больше всего таких ситуаций возникает в период лососёвой путины, когда граждане отправляются на заработки, не уведомив уголовно-исполнительную инспекцию. В восьми подобных случаях условный срок и обязательные работы были заменены на лишение свободы.

Обратите внимание на то, что лица, осуждённые к исправительным работам, имеют возможность трудоустроиться самостоятельно и подать нам все необходимые документы. Направление же на обязательные работы даётся государственными органами, и гражданин не имеет право сменить организацию, где ему предстоит трудиться», – поясняет начальник уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Камчатскому краю майор внутренней службы Марина Шулегина.