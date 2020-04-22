Жители Камчатки приходят в суды с электрошокерами и вязальными спицами

«В 1 квартале 2020 года в УФССП России по Камчатскому краю поступило 1907 заявок по обеспечению безопасности судей и участников судебного процесса в судебных заседаниях. Все заявки исполнены в полном объеме. По постановлениям судей о принудительном приводе за 3 месяца текущего года на судебные процессы по уголовным делам доставлено 98 человек. По делам об административных правонарушениях на судебные заседания принудительно доставлено 12 человек», — говорится в сообщении.

Кроме того, при осуществлении контрольно-пропускного режима в зданиях и помещениях судов судебными приставами по ОУПДС у посетителей выявлено более 1000 предметов, представляющих угрозу для безопасности: это электрошокеры, технический инструмент, ножницы, вязальные спицы.

Чрезвычайных происшествий в судах, причинения вреда здоровью членам судейского сообщества и иным лицам при отправлении правосудия на территории в первом квартале года края допущено не было.