 
 
В Петропавловске-Камчатском 12:55, 22 Апреля, среда
ночью -6°C
днем 1°C
ветер 5,8 м/с
Завтра 23 Апреля
-2 ... 3°C
ветер 8,3 м/с

Жители Камчатки приходят в суды с электрошокерами и вязальными спицами

Жители Камчатки приходят в суды с электрошокерами и вязальными спицами

«В 1 квартале 2020 года в УФССП России по Камчатскому краю поступило 1907 заявок по обеспечению безопасности судей и участников судебного процесса в судебных заседаниях. Все заявки исполнены в полном объеме. По постановлениям судей о принудительном приводе за 3 месяца текущего года на судебные процессы по уголовным делам доставлено 98 человек. По делам об административных правонарушениях на судебные заседания принудительно доставлено 12 человек», — говорится в сообщении.

Кроме того, при осуществлении контрольно-пропускного режима в зданиях и помещениях судов судебными приставами по ОУПДС у посетителей выявлено более 1000 предметов, представляющих угрозу для безопасности: это электрошокеры, технический инструмент, ножницы, вязальные спицы.

Чрезвычайных происшествий в судах, причинения вреда здоровью членам судейского сообщества и иным лицам при отправлении правосудия на территории в первом квартале года края допущено не было.

судебное сообщество, камчатка, судебные приставы, суд, приставы
50

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Регион События Подробности Власть Коммуналка Земляки Ситуация Детский мир Культура Память Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых