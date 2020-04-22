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На портале госуслуг Камчатского края заработал новый сервис оплаты счетов

На портале госуслуг Камчатского края заработал новый сервис оплаты счетов

Теперь жители края могут оплатить коммунальные и образовательные услуги, госпошлины, штрафы ГИБДД, налоговые задолженности и многое другое дистанционно. Для этого необходимо зайти в личный платежный кабинет на сайте gosuslugi41.ru. Об этом сообщает правительство Камчатского края.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, достаточно авторизоваться на портале gosuslugi41.ru с помощью логина и пароля Госуслуг (ЕСИА). В платёжном кабинете (https://pay.gosuslugi41.ru) пользователь может ознакомиться с начислениями и оплатить их картой любого банка. Кроме того, будет доступна оплата с помощью электронного кошелька или счета мобильного телефона. Выбранные платежные инструменты можно сохранить, чтобы при следующих платежах не тратить время на ввод реквизитов. Доступна будет и пакетная оплата сразу нескольких счетов.

«Запуск нового платежного сервиса стал очередным шагом в развитии портала госуслуг Камчатского края. Сотрудничество с МТС-банком позволило реализовать важную для нас задачу – повысить доступность государственных услуг для жителей Камчатки в цифровой среде. Мы стремимся создать удобную цифровую повседневную инфраструктуру, которая максимально упростит взаимодействие граждан и государства», — сказал врио вице-губернатора – руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края Алексей Войтов.

Проект реализован подведомственным учреждением агентства по информатизации и связи Камчатского края КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» совместно с ПАО «МТС-Банк».

«Основная цель проекта – предоставить жителям Камчатского края многофункциональный и удобный сервис для дистанционных платежей, интегрированный в региональный портал госуслуг. В ближайших планах – развитие дополнительных возможностей системы, в том числе оплата рекреационного сбора за посещение природных парков Камчатского края, с портальной формы заявления, что позволить получать разрешения на посещение природных парков Камчатского края 24/7 и многое другое», – рассказала вице-президент, руководитель блока цифрового бизнеса МТС Банка Екатерина Резникова.

До внедрения в Камчатском крае аналогичное платежное решение МТС Банка было успешно апробировано в цифровых проектах Правительства Москвы – портал mos.ru и мобильные приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

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