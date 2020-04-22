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Камчатцам, вылетающим в Москву и Московскую область, советуют заранее оформить пропуска

Камчатцам, вылетающим в Москву и Московскую область, советуют заранее оформить пропуска

Управление ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю советует камчатцам, убывающим в эти дни в Москву и Московскую область, заранее оформить пропуск, дающий право передвижения. Об этом сообщает группа пропаганды правил дорожного движения ведомства.

«На территории Москвы и Московской области в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции введены цифровые пропуска для контроля за передвижением граждан. Оформить их необходимо заблаговременно», — говорится в сообщении.

электронный пропуск для города Москвы оформляется на основании электронной заявки на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы mos.ru, по телефону Единой справочной службы правительства Москвы по номеру +7(495)7777777 или путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377.

Для Московской области — на основании электронной заявки на официальном Портале государственных и муниципальных услуг Московской области uslugi.mosreg.ru, по телефону 8-800-550-50-30 или путем отправки сообщения на специальный короткий номер 0250.

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