Камчатцам, вылетающим в Москву и Московскую область, советуют заранее оформить пропуска

Управление ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю советует камчатцам, убывающим в эти дни в Москву и Московскую область, заранее оформить пропуск, дающий право передвижения. Об этом сообщает группа пропаганды правил дорожного движения ведомства.

«На территории Москвы и Московской области в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции введены цифровые пропуска для контроля за передвижением граждан. Оформить их необходимо заблаговременно», — говорится в сообщении.

электронный пропуск для города Москвы оформляется на основании электронной заявки на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы mos.ru , по телефону Единой справочной службы правительства Москвы по номеру +7(495)7777777 или путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377.