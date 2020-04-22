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На Камчатке выросло стадо диких северных оленей

На Камчатке выросло стадо диких северных оленей

К такому оптимистичному выводу специалисты Кроноцкого заповедника пришли после проведения авиационных учётов животных из Кроноцко-Жупановского стада, единственного сохранившегося на Камчатке. С вертолёта были обследованы ключевые зимние пастбища краснокнижных парнокопытных. По научным подсчётам за три года численность диких северных оленей выросла на 20%. Об этом сообщили в ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

«Необходимость мониторинга состояния популяции диких северных оленей обусловлена катастрофическим снижением её численности во время извержения вулкана Кизимен в 2010-2013 годах. Тогда в результате выпадения больших объёмов пепла корм на постоянных зимних пастбищах оказался недоступным для животных – снег, смешанный с частицами вулканических пород, буквально превратился в цемент. Значительная часть стада, которое к тому моменту насчитывало не более 1000 особей, погибла от бескормицы», – пояснила начальник научного отдела ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Дарья Паничева.

Учёты оленей с высоты 200-250 метров проводились на территории Кроноцкого заповедника в привычных местообитаниях животных в снежный период. Были обследованы восточное и северо-восточное подножия Кроноцкого вулкана, Железнодорожный хребет, горные тундры Синего Дола, склоны вулкана Тауншиц. Также под наблюдение попали Жупановские Долы на сопредельной с заповедником территории. Учётчики отметили высокую выживаемость молодых оленей. В результате визуальных наблюдений и последующих расчётов по многолетней научной методике специалисты определили численность Кроноцко-Жупановского стада в 350 особей – это на 50 оленей больше, чем в прошлом году.

«Очень обрадовала высокая выживаемость телят, родившихся в 2019 году. Очевидно, на это повлияло то, что зима 2019-2020 гг. была достаточно малоснежной и сравнительно тёплой. Пастбища оленей не были покрыты настом, животные могли беспрепятственно и в нужном количестве добывать из-под снега лишайники и растительный корм в холодный период», – сообщил начальник отдела охотничьего надзора Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края Владимир Гордиенко.

Учёные рассчитывают, что в связи с высокой численностью зайцев-беляков, которая отмечается в Кроноцком заповеднике на протяжении последних 4 лет, волки, росомахи и лисицы выберут в качестве своей основной добычи этих зверей. Таким образом, снизится прессинг хищников на диких северных оленей, находящихся под угрозой исчезновения.

СПРАВКА: Камчатский дикий северный олень – крупнейший в Евразии. Некоторые специалисты полагают, что это отдельный подвид, другие относят его к охотскому. До 80-х годов прошлого века Камчатку населяло свыше 20 000 диких северных оленей. Резкое сокращение численности началось в результате нерациональной охоты, браконьерства и развития инфраструктуры. Сильнейший урон популяции нанесло домашнее оленеводство – диких животных вытесняли с их традиционных пастбищ и незаконно отстреливали. К 2006 году численность оленей сократилась до 2 тысяч особей, их занесли в Красную книгу Камчатки. К 2010 году на полуострове осталась единственная Кроноцко-Жупановская популяция диких северных оленей общей численностью около 900 особей. Сохранить ее помог строгий охранный режим Кроноцкого заповедника.

Фото Алексея Маслова.

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