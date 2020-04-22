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Назначен исполнительный директор камчатского подразделения «Опоры России»

Назначен исполнительный директор камчатского подразделения «Опоры России»

Исполнительным директором Камчатского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» назначен эксперт-аналитик отдела сопровождения инвестиционных проектов Корпорации развития Камчатки Владимир Рыбалов. Об этом сообщили в Корпорации развития региона.

Соответствующее распоряжение председатель краевого объединения субъектов МСП Екатерина Распутина подписала 19 апреля. Прежний исполнительный директор регионального подразделения «Опоры России» Станислав Борцов принял решение сконцентрироваться на деятельности бизнес-омбудсмена в Камчатском крае.

Говоря о состоявшемся назначении, Владимир Рыбалов подчеркнул понимание сложного положения, в котором из-за пандемии коронавируса, рецессии мировой экономики оказались субъекты МСП в регионе.

«Сегодня на федеральном и краевом уровнях сформированы меры, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, а также наиболее пострадавших в современных экстремальных условиях отраслей экономики. Важно добиться, чтобы не только информация о новых направлениях содействия со стороны государства развитию субъектов МСП дошла до каждого предпринимателя, но и обеспечить комфортный доступ делового сообщества ко всей палитре мер поддержки. При этом важно обеспечить многостороннюю связь между бизнесом и властью, между бизнесом и обществом», — сказал он.

опора россии, корпорация развития, камчатский край, предпринимательство, бизнес и власть
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