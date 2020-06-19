 
 
В Петропавловске-Камчатском 17:31, 21 Июня, воскресенье
ночью 5°C
днем 11°C
ветер 3,6 м/с
Завтра 22 Июня
3 ... 16°C
ветер 3,9 м/с

В конце 2021 года 120 дошкольников микрорайона Горизонт получат места в новом детском саду

В конце 2021 года 120 дошкольников микрорайона Горизонт получат места в новом детском саду

К строительству дошкольного учреждения подрядчик приступил месяц назад.

Врио министра строительства Камчатского края Андрей Дегодьев и депутат Камчатского края Светлана Галянт проинспектировали ход строительства.

«Сдача объекта запланирована на конец 2021 года. Общая стоимость строительных работ, включая присоединение к сетям и облагораживание прилегающей территории, составит чуть более 326 миллионов рублей, в том числе 141,3 миллиона рублей из федерального бюджета», – сообщил врио министра строительства региона Андрей Дегодьев.

Детский сад строится в рамках национального проекта «Демография», поэтому за его возведением наблюдает куратор от Законодательного Собрания Камчатского края, депутат Светлана Галянт. Она же осуществляет взаимодействие с жителями близлежащих домов, чтобы при строительстве учитывалось мнение и интересы людей.

«Строительство этого объекта очень важно для микрорайона Горизонт, поскольку решает наболевший вопрос с дополнительными местами в детском саду. В то же время поступают обращения от жителей окружающих домов, которые жалуются на неудобства, связанные со строительными работами. Сегодня мы увидели, что подрядчик соблюдает нормы и требования: оборудована площадка для мытья колес грузового и строительного транспорта, выезжающего со стройки, шумные работы заканчиваются к вечеру, в соответствии с законодательством. Кроме того, нас заверили, что основные шумные работы будут завершены к осени – когда люди старшего возраста вернутся с дач в город», – сказала Светлана Галянт.

Она отметила, что подрядчик взял хороший темп в работе, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку.

В новом детском саду будет 6 групп, залы для физкультурных и музыкальных занятий, сенсорная комната, зимний сад, медицинский блок и другие административно-бытовые помещения.

нацпроект демография, новый детский сад, минстрой камчатки, андрей дегодьев
312

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых