В конце 2021 года 120 дошкольников микрорайона Горизонт получат места в новом детском саду

К строительству дошкольного учреждения подрядчик приступил месяц назад.

Врио министра строительства Камчатского края Андрей Дегодьев и депутат Камчатского края Светлана Галянт проинспектировали ход строительства.

«Сдача объекта запланирована на конец 2021 года. Общая стоимость строительных работ, включая присоединение к сетям и облагораживание прилегающей территории, составит чуть более 326 миллионов рублей, в том числе 141,3 миллиона рублей из федерального бюджета», – сообщил врио министра строительства региона Андрей Дегодьев.

Детский сад строится в рамках национального проекта «Демография», поэтому за его возведением наблюдает куратор от Законодательного Собрания Камчатского края, депутат Светлана Галянт. Она же осуществляет взаимодействие с жителями близлежащих домов, чтобы при строительстве учитывалось мнение и интересы людей.

«Строительство этого объекта очень важно для микрорайона Горизонт, поскольку решает наболевший вопрос с дополнительными местами в детском саду. В то же время поступают обращения от жителей окружающих домов, которые жалуются на неудобства, связанные со строительными работами. Сегодня мы увидели, что подрядчик соблюдает нормы и требования: оборудована площадка для мытья колес грузового и строительного транспорта, выезжающего со стройки, шумные работы заканчиваются к вечеру, в соответствии с законодательством. Кроме того, нас заверили, что основные шумные работы будут завершены к осени – когда люди старшего возраста вернутся с дач в город», – сказала Светлана Галянт.

Она отметила, что подрядчик взял хороший темп в работе, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку.

В новом детском саду будет 6 групп, залы для физкультурных и музыкальных занятий, сенсорная комната, зимний сад, медицинский блок и другие административно-бытовые помещения.