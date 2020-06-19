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Директор культурного центра в Соболево попалась с поддельным дипломом

Директор культурного центра в Соболево попалась с поддельным дипломом

Ей пришлось уволиться, вернуть полученную зарплату и выплатить 10 тысяч рублей штрафа.

По данным следствия, 50-летняя женщина хотела трудоустроиться на должность директора МКУ культуры «Культурно-досуговый центр «Родник». Она купила подложный диплом о среднем профессиональном образовании в «РФЭТ» по квалификации «Бухгалтер» и представила его в управление делами администрации Соболевского муниципального района.

«В ходе предварительного следствия женщина в инкриминируемом ей преступлении вину признала, самостоятельно уволилась с должности директора, материально компенсировала указанной организации причиненный своими действиями вред», — сообщили в следственном комитете.

Уголовное дело в отношении женщины расследовалось по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Постановлением суда злоумышленнице назначен судебный штраф в размере 10 тысяч рублей.

соболево, камчатский край, следственный комитет, судебный штраф, подделка документов
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