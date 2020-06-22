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Ремонт дорог, оснащение больниц и благоустройство - в рамках «дальневосточной субсидии» на Камчатке реализуют 31 мероприятие

Ремонт дорог, оснащение больниц и благоустройство - в рамках «дальневосточной субсидии» на Камчатке реализуют 31 мероприятие

Ремонт дорог, оснащение больниц и благоустройство — в рамках «дальневосточной субсидии» на Камчатке реализуют 31 мероприятие

На эти цели Камчатский край получит 2, 4 миллиарда рублей.

На заседании правительственной комиссии под председательством заместителя вице-премьера — полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева, которое прошло в селекторном режиме, согласованы 31 мероприятие, которые будут реализованы в рамках федеральной программы «Единая субсидия». На эти цели направлены 2,4 млрд рублей.

«С помощью этих средств мы сможем решить серьёзные проблемы для повышения качества жизни на Камчатке. В первую очередь, это оснащение и благоустройство наших больниц, а также ремонт дорог, реконструкцию спортивных объектов, строительство спортивных площадок и другие важные задачи», — отметил Владимир Солодов.

Он подчеркнул, что в предложенных мероприятиях учтены запросы и пожелания жителей.

1,3 млрд предлагается направить на ремонт дорог. Этих средств хватит, чтобы завершить последние 18,4 километров трассы Петропавловск — Мильково, отремонтировать почти 19 километров дорожного полотна в краевой столице, 14 километров в Елизово, 4,4 километра в Вилючинске.

500 млн рублей будет направлено на закупку оборудования для 15 больниц, а также благоустройство прилегающих к учреждениям здравоохранения территорий.

202 млн рублей предназначены на строительство дополнительного корпуса школы и детского сада в Петропавловске.

126,6 млн предлагается направить на создание инфраструктуры — коммуникаций и подъездных путей к площдкам под строительство жилья для многодетных семей в Елизово.

81 млн рублей запланирован на модернизацию горнолыжных подъёмников в Петропавловске-Камчатском, а также строительство 7 открытых площадок для занятий спортом.

10 млн рублей будут направлены на благоустройство парка «Сказка» в городе Елизово.

камчатский край, единая субсидия, инфраструктура полуострова, владимир солодов, юрий трутнев
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