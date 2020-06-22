Поисковые движения на Камчатке получат поддержку главы региона

Владимир Солодов открыл посвященную 75-летию Победы экспозицию под открытым небом и принял участие в передаче Усть-Большерецку личных вещей погибшего на войне разведчика — уроженца поселка.

21 июня, накануне Дня памяти и скорби глава Камчатского края совершил рабочую поездку в Усть-Большерецкий район, где принял участие в памятных мероприятиях.

На площадке у районного Дома культуры вместе с главой муниципалитета Константином Деникеевым он открыл посвященную юбилею Победы оружейную экспозицию под открытым небом. На ней представлены точные копии орудий времен войны — дивизионная 76-ти миллиметровая пушка ЗИС-3 и 45-ти миллиметровая противотанковая пушка.

Также Владимир Солодов возложил цветы к стеле Великой Отечественной войны.

Вместе с руководителем регионального отделения «Поискового движения России» Игорем Вариченко он передал району личные вещи погибшего разведчика Валентина Черкашина — медальон, пряжку и пуговицу. Останки бойца были обнаружены поисковиками Смоленской области и после идентификации захоронены в братской могиле в городе Велиж (мемориал «Лидова гора»). Валентин Черкашин погиб в сентябре 1942 года, предположительно в ходе разведывательной операции, и посмертно был награжден медалью «За отвагу».

«Валентин Черкашин уходил из Усть-Большерецка на войну, когда ему было всего 22 года. И вот, спустя много лет, поисковики в Смоленской области обнаружили и идентифицировали его останки. Это первый случай в новейшей истории, когда находят и идентифицируют останки пропавшего без вести героя с Камчатки. Для нас это историческое событие», — сказал Владимир Солодов.

Глава региона поблагодарил смоленских поисковиков и сообщил, что намерен поддерживать поисковые движения на Камчатке.

«Это очень сложная, кропотливая работа. Я сам участвовал в поисковом движении тоже в Смоленской области в районе города Гагарин. И понимаю, насколько важно и ценно то, что сегодня мы восстанавливаем живую нить, которая связывает камчатскую землю и смоленские поля, где погиб боец. Наша святая обязанность сохранять историческую память через такие символические действия — через возвращение личных вещей, через развитие экспозиций, через поддержку поисковиков», — сказал Владимир Солодов.