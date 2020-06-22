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Дорога к мысу Маячный для летнего сезона будет отгрейдирована

Дорога к мысу Маячный для летнего сезона будет отгрейдирована

Глава Камчатского края Владимир Солодов в ходе выездного совещания с главой Петропавловска-Камчатского Константином Брызгиным посетили мыс Маячный.

По итогам обсуждения принято решение организовать улучшение дороги к популярному месту отдыха камчатцев.

«Удивительная красота окружает Петропавловск-Камчатский. Горы, океан, старейший маяк на Дальнем Востоке. Конечно, жалко, что очень немногие доезжают до этой территории, потому что дорога передаёт все эмоции. Такое ощущение, что её грейдировали в последний раз в 1985 году, когда расселили местный посёлок. Нужно организовать, чтобы перед летним сезоном дорогу проходили грейдером, и камчатцы смогли приехать сюда», — подчеркнул Владимир Солодов.

Глава Петропавловск-Камчатского городского округа Константин Брызгин сообщил, что в ближайшее время будут подготовлены предложения от муниципалитета по содержанию дороги к мысу Маячный.

петропавловск-камчатский, мыс маячный, солодов, брызгин
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