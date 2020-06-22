Родителям на Камчатке вернут деньги за неиспользованные путевки в частные детские оздоровительные лагеря

В регионе принято решение отложить начало детской оздоровительной кампании до 15 июля.

Компенсировать из бюджета родителям стоимость путевок за несостоявшиеся смены и поддержать в кризисный период частные детские загородные лагеря «Альбатрос», «Металлист» и «Волна» — такое решение принял глава Камчатского края Владимир Солодов по итогам селекторного совещания с руководством лагерей и профильными министерствами.

Три частных камчатских детских лагеря «Волна, «Альбатрос» и «Металлист» оказались в тяжелой финансовой ситуации из-за пандемии коронавируса. Путевки на лето раскупили уже к марту и вырученные средства были направлены на подготовку к летнему сезону. Однако, первая смена не состоялась. А теперь принято решение отложить начало оздоровительной кампании до 15 июля.

Лагерям предстоит вернуть родителям больше 11 млн рублей, которые уже были потрачены на ремонтные работы и другие мероприятия по подготовке сезона. Вынужденный простой негативно отразился на финансовом положении лагерей, поставив их на грань выживания, сообщил директор частной детской оздоровительной организации Владимир Величко.

Глава Камчатского края подчеркнул, что поддержка предпринимательства в социальной сфере важная задача.

«Предлагаю зафиксировать в решении, что регион возьмет на себя возврат родителям средств. А по итогам летней оздоровительной кампании будем решать, как поддержать оздоровительные лагеря «Металлист» и «Альбатрос». Я не могу допустить, чтобы ухудшались возможности для детского отдыха на Камчатке, более того, эту сферу нам нужно серьезно развивать. Работа частных компаний здесь крайне важна, потому что они более гибкие и быстрей совершенствуют свою деятельность. Это мотивирует конкуренцию в повышении качества услуг для наших граждан. А мы заинтересованы в том, чтобы у нас максимально качественно была налажена работа по оздоровлению, развитию детей, выявлению и поддержке талантов среди подрастающего поколения», — сказал Владимир Солодов.

Проект постановления Правительства края о порядке возмещения расходов по приобретению путевок в загородные оздоровительные лагеря в ближайшее время подготовит Министерство образования региона.

Добавим, что для работников бюджетной сферы с учетом региональной субсидии стоимость путевки составляет чуть более 11000 рублей. Для остальных цена около 38000 рублей.