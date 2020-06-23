Второй мобильный томограф доставлен на Камчатку

Центр компьютерной томографии в Петропавловске-Камчатском перешел в круглосуточный режим работы.

В ходе еженедельного оперативного совещания с Правительством края глава региона Владимир Солодов сообщил, что все потребности жителей в диагностике с помощью КТ теперь закрыты.

«С минувших выходных у нас в круглосуточном режиме работает Центр компьютерной томографии, он выведен в отдельное структурное подразделение. На Камчатку доставлен мобильный КТ. Сегодня в регион прибывают 4 специалиста, которые будут заниматься его настройкой. Этот аппарат можно использовать очень гибко и, в случае необходимости, перемещать по территории края на автомобиле, воздушном или водном транспорте. Это позволит наладить диагностику, которая сейчас является ключевой при выявлении коронавирусной инфекции», — сказал Владимир Солодов.

Центр компьютерной томографии расположился на базе отделения противотуберкулезного диспансера. Мобильный КТ проходит наладочные работы на базе онкодиспансера, а затем будет расположен в городской больнице №1 Петропавловска-Камчатского.