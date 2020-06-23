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Готовность районной больницы оказать помощь жителям в случае распространения Covid-19 проверил в Усть-Большерецке Владимир Солодов

Готовность районной больницы оказать помощь жителям в случае распространения Covid-19 проверил в Усть-Большерецке Владимир Солодов

Глава региона привез врачам 5 тысяч масок, 64 защитных костюма для медиков, 10 пульсоксиметров и кислородный концентратор.

Также он осмотрел помещения больницы и выслушал доклад о подготовке «ковидного» госпиталя в поселке Октябрьский.

«Если неблагоприятная ситуация в районе случится, то мы развернёмся сразу. Госпиталь в Октябрьском готов. В том числе, нам помогли рыбопромышленники оборудовать помещения для непрерывного проживания — поставить душевые кабины для пациентов и сотрудников, подготовить комнаты отдыха», — рассказал главный врач Усть-Большерецкой ЦРБ Абдула Меджидов.

Напомним, по поручению главы региона в районах края сейчас разворачивают «ковидные» госпитали на случай возможной вспышки инфекции.

«В Октябрьском, в филиале этой больницы уже отдельно подготовлен моногоспиталь для инфекционных больных на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. Там готовы развернуть 22 койки. Важно, что врачи проинструктированы, и понимают, как защитить себя и пациентов», — сказал Владимир Солодов.

усть-большерецкий район, октябрьский, районная больница, владимир солодов
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