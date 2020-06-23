На Камчатке появилась «Доступная рыба»

Пока в рамках проекта в продажу поступила свежемороженая продукция, но в ближайшее время ожидается и охлажденная рыба.

Проект «Доступная рыба», предусматривающий снижение цен на рыбопродукцию для жителей Камчатского края, появился по решению главы региона Владимира Солодова.

В проекте стоимость килограмма филе минтая составит до 180 рублей, филе кальмара — до 200 рублей. Доступные цены будут также у сельди и камбалы. Когда пойдет горбуша, цена на нее составит 47-48 рублей за килограмм. Предполагается, что минимальную наценку обеспечат как производители, так и торговые сети.

«Мы договорились с рыбопромышленными компаниями о том, что новые технические возможности — новые суда и заводы — позволяют сегодня осуществить такой проект для жителей. Скоро по акции появится и свежая красная рыба. Помимо этого, предприятия будут отпускать и другую свою продукцию по сниженным ценам. Рыбопромышленники понимают, что такое социальная ответственность, для них это важно. Поэтому они с готовностью приняли участие в этом проекте», — рассказал врио министра рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

Он отметил, что пока речь идет о двух крупнейших рыбопромышленных предприятиях Камчатского края: Рыболовецком колхозе им. В.И.Ленина и ПАО «Океанрыбфлот». По словам Здетоветского, власти будут работать в направлении расширения списка участников проекта.

Купить акционную рыбопродукцию можно в сети супермаркетов «Шамса».

О запуске акции «Доступная рыба» Владимир Солодов заявил 11 июня в ходе программы «Прямой разговор с губернатором». Он отметил, что программа не будет носить одноразовый характер, а станет постоянной в течение всего рыболовного сезона.

А 22 июня на аппаратном совещании правительства региона Владимир Солодов поручил врио министра рыбного хозяйства проконтролировать реализацию проекта и соответствие доступности цен заявленным.

«Прошу лично держать на контроле. В ближайшие дни тоже заеду и проверю, как обстоят дела с ценами. Мы должны выполнить обещанное. Самое плохое — это пообещать и не выполнить», — подчеркнул Владимир Солодов.