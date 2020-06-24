Камчатская медсестра удостоена президентской награды

Медицинская сестра Камчатской детской инфекционной больницы Юлия КУЛИКОВА удостоена высокой государственной награды РФ – медали Луки Крымского.

«Я знаю, что Юлия отработала уже не одну смену в «красной зоне» и проявила себя как истинный профессионал своего дела. Искренне поздравляю!» – написал на своей странице в Instagram врио губернатора края Владимир Солодов.

Медалью Луки Крымского, учрежденной недавно, 21 июня были награждены около 900 сотрудников российских медицинских и научных учреждений в соответствии с указом Президента РФ.

Медалью награждаются практикующие врачи и младший медицинский персонал, а также другие работники медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья.

За неоценимый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, был отмечен труд медсестер, фельдшеров, санитаров, лаборантов, дезинфекторов, акушерок, помощников врачей, водителей автомобилей скорой медицинской помощи. Юлия Куликова в списке награжденных оказалась единственной представительницей Камчатки.