Помним и скорбим

22 июня Камчатский край вместе со всей Россией отметил одну из самых трагических дат в истории страны. В этот день 79 лет назад началась кровопролитная война, унесшая миллионы жизней.

Указом Президента России 22 июня объявлено Днем памяти и скорби.

Глава края Владимир Солодов почтил память солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к памятнику-мемориалу «Труженикам тыла 1941–1945 годов».

Перед началом еженедельного оперативного совещания с правительством глава региона объявил минуту молчания.

За годы Великой Отечественной войны в армию были призваны 23 292 жителя Камчатки. Из них более 2 тысяч человек не вернулись домой с фронта.

Парад Победы – в каждый дом

Сегодня, 24 июня, камчатцы увидели торжественное шествие в прямой трансляции.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в регионе, камчатцы смогли быть причастными к параду Победы, который прошел в Петропавловске 24 июня. Прийти в центр города и полюбоваться праздничным шествием в этом году не получилось, но была организована телетрансляция прохождения военнослужащих по главной площади краевого центра.

«Я долго сомневался, консультировался, обсуждали этот вопрос в Минобороны и с нашими ветеранами, общественными организациями. Решили, что будет неправильно, если на Камчатке с ее славной боевой историей, когда вся страна празднует 75-летие Победы, мы останемся в стороне. Доступ зрителей к месту проведения шествия ограничен, но мы организовали масштабную телетрансляцию с главной площади Петропавловска-Камчатского», – сказал врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов.

Камчатские общественники поддержали такое решение и призвали камчатцев к участию в мероприятии в дистанционном формате.