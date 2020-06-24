Камчатка отметила 75-летие Победы торжественным маршем военных

Торжественное шествие парадных расчётов камчатцы смотрели в прямом эфире сразу нескольких телеканалов и в сети Интернет.

Глава Камчатского края Владимир Солодов поблагодарил ветеранов и обратился ко всем жителям края.

«Праздник Победы близкий и родной каждому. Он объединяет нас, где бы мы сейчас не находились. И мы должны сделать всё, чтобы бережно передать эту память следующим поколениям, сохранить живую нить, связывающую нас и героические события Великой Отечественной войны. Камчатка не забыла и не забудет подвиг земляков, это наша святая обязанность. Великий подвиг защитников и сегодня даёт пример молодёжи идти вперёд, развивать родную землю и достойно отвечать на вызовы современности. Мы должны снова сплотиться, преодолеть все трудности и победить. Это у нас в крови. Поэтому Россия была, есть и будет свободной и непобедимой державой, — подчеркнул Владимир Солодов. – Желаю мирного неба над головой и благополучия каждой камчатской семье. Здоровья нашим уважаемым ветеранам. С юбилеем Великой Победы!»

Также жителей региона поздравил командующий Войсками и Силами на Северо-Востоке России Александр Юлдашев.

«Долгий путь к победному 1945-му году прокладывали мужество и героизм миллионов советских солдат, проявленные в битвах за каждый населённых пункт, улицу и дом нашей Родины. В славной летописи сражений Великой Отечественной войны есть и подвиги камчатцев. Более 10 тысяч наших земляков ушли на фронт и сражались в предгорьях Кавказа и в Заполярье, форсировали Днепр и Вислу, освобождали Украину и Белорусию, брали с боем Кёнигсберг. День Победы по праву является днём национального триумфа, народной гордости и всеобщей скорби. Мы склоняем головы перед памятью тех, кто шёл дорогами войны и не дожил до победного 45-го. Вечная им слава», — сказал Александр Юлдашев.

Напомним, ранее глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что 24 июня в Петропавловске-Камчатском пройдёт торжественное шествие в честь 75-летия Победы, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в регионе.

Из-за этого в крае доступ зрителей к месту проведения шествия был ограничен. Для жителей региона была организована прямая трансляция в прямом эфире телеканалов «Россия-24», «41 регион» и «Камчатка-1», а также на YouTube-канале ИА «Камчатка».

25 июня парад можно будет посмотреть в записи в 10 часов утра в эфире телеканала «Россия-1».