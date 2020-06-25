Первый в России соколиный центр создадут на Камчатке

Питомник, проектируемый совместно с арабскими странами и Киргизией, расположится в Мильковском районе.

Глава Камчатского края Владимир Солодов поручил правительству региона в течение двух недель завершить подготовку плана создания соколиного центра. Инвесторы намерены вложить в этот проект прядка 200 млн долларов.

По словам Владимира Солодова, это означает появление новой точки роста на карте Камчатки. Уже в июле глава региона намерен выйти на утверждение проекта на уровне правительства РФ. В планах включение соколиного центра в ТОР «Камчатка».

«Это будет первый в России проект по разведению ловчих птиц. Он проектируется совместно с арабскими странами и Киргизией, которая уже имеет подобный опыт. Сейчас наша задача — продвинуть проект в практическую фазу реализации. Это новое для России направление нам предстоит развивать с нуля. Такой научный центр по изучению ловчих птиц безусловно создаст условия для международного сотрудничества. А также поможет восстановить нашу популяцию кречетов, которая, к сожалению, в последние годы деградировала из-за браконьерской охоты», — заявил Владимир Солодов.

Глава региона добавил, что центр даст импульс развитию всего Мильковского района. Предполагается, что изначально для работы питомника завезут 300 пар птиц.

В настоящее время завершается решение вопроса выделения земельного участка под строительство питомника.