Прокуратура проведет проверку по факту вспышки Covid-19 в Усть-Камчатске

В поселке заболели 10 человек. Карантин объявлен в детском саду.

Прокурор Камчатского края Дмитрий Рычагов поручил Усть-Камчатскому межрайонному прокурору Олегу Бондаренко проверить и установить причины роста заболеваемости коронавирусной инфекцией жителей поселка Усть-Камчатск.

«Будет оценена полнота и своевременность принимаемых уполномоченными органами мер, направленных на недопущение распространения заболевания. Также будет проверено соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в детском дошкольном учреждении, закрытом на карантин», — уточнили в прокуратуре.

Там добавили, что среди заболевших в поселке есть один летальный случай. Часть инфицированных работают в поселковых органах власти.

Ход и результаты проверки контролируются.