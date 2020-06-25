 
 
В Петропавловске-Камчатском 11:39, 25 Июня, четверг
ночью 11°C
днем 25°C
ветер 2,5 м/с
Завтра 26 Июня
12 ... 26°C
ветер 3,3 м/с

Прокуратура проведет проверку по факту вспышки Covid-19 в Усть-Камчатске

Прокуратура проведет проверку по факту вспышки Covid-19 в Усть-Камчатске

В поселке заболели 10 человек. Карантин объявлен в детском саду.

Прокурор Камчатского края Дмитрий Рычагов поручил Усть-Камчатскому межрайонному прокурору Олегу Бондаренко проверить и установить причины роста заболеваемости коронавирусной инфекцией жителей поселка Усть-Камчатск.

«Будет оценена полнота и своевременность принимаемых уполномоченными органами мер, направленных на недопущение распространения заболевания. Также будет проверено соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в детском дошкольном учреждении, закрытом на карантин», — уточнили в прокуратуре.

Там добавили, что среди заболевших в поселке есть один летальный случай. Часть инфицированных работают в поселковых органах власти.

Ход и результаты проверки контролируются.

прокуратура камчатского края, коронавирус на камчатке, усть-камчатский район, усть-камчатск
58

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых