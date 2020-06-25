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Камчатские рыбаки-любители зарегистрировали почти 13 тысяч сетей

Камчатские рыбаки-любители зарегистрировали почти 13 тысяч сетей

Все они промаркированы согласно новым требованиям закона о любительском рыболовстве.

Как сообщили в СВТУ Росрыболовства, на Камчатке все еще есть проблемы, связанные с применением норм нового закона.

«В первую очередь, это касается определения районов, где разрешается формировать участки для любительского рыболовства. Росрыболовство и Минсельхоз на основании предложений глав субъектов подготовили соответствующие изменения в правительственное распоряжение и внесли их в правительство еще в первом квартале 2020 года», — уточнили в СВТУ ФАР.

Напомним, что, согласно закону о любительском рыболовстве, доступ россиян к водоемам общего пользования свободный и бесплатный. По всей России упразднен институт рыболовных участков, за исключением ряда регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Здесь власти субъектов самостоятельно определяют районы, в которых допускается формирование участков для ловли ценных и особо ценных видов рыб, что облегчает контроль их вылова.

Новым же законом запрещено использование жаберных сетей, кроме ряда регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока, где их применение разрешается только после штучной маркировки и регистрации в едином реестре.

«На Камчатке число таких зарегистрированных орудий лова перевалило за 12800», — уточнили в СВТУ ФАР.

любительское рыболовство, жаберные сети, лосось, свту фар, росрыболовство
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