Строительство терминала СПГ в бухте Бечевинка начнется уже в этом году

Представители компании НОВАТЭК, которая реализует проект по перевалке сжиженного газа, прибыли на Камчатку и обсудили с главой региона Владимиром Солодовым детали предстоящей работы.

Владимир Солодов договорился с газовиками о том, что часть транзитного газа Камчатка сможет использовать для местных ТЭЦ. Это поможет отказаться от дорогостоящего завозного мазута и, в перспективе, удешевить себестоимость тепловой и электрической энергии.

«Из-за дефицита природного газа мы вынуждены возвращаться к использованию мазута на ТЭЦ в Петропавловске-Камчатском. В современных условиях это бесперспективно и расточительно. Реализация проекта НОВАТЕК позволит обеспечить население и объекты коммунальной инфраструктуры необходимым объёмом газа по доступным ценам, ускорит темпы развития экономики», — заявил Владимир Солодов.

Также глава региона обсудил с представителями НОВАТЭК перспективы создания рабочих мест для местных жителей на будущем терминале.

«Будет создано порядка 200 высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест. Для того, чтобы жители Камчатки смогли воспользоваться этими возможностями, мы договорились о создании здесь учебных центров, открытии новых образовательных программ для подготовки необходимых кадров», — сказал Владимир Солодов.

Глава региона сообщил, что уже в этом году завершится проектирование сооружений и инфраструктуры терминала, а также начнутся работы по углублению дна и созданию причальных стенок.

«Подтверждено финансирование проекта из федерального бюджета в объеме 12 млрд рублей, проектируется инфраструктура. Уже в этом году должен начаться первый этап строительных работ. Когда мы запустим проект, здесь будет перевод газа с судов ледового класса на обычные газовозы, что удешевит логистику в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот проект компании НОВАТЭК является флагманским в развитии Северного морского пути. Президент России поставил задачу довести грузооборот по Северному морскому пути до 70 млн тонн в год, и почти 50 млн тонн из них приходится на долю НОВАТЭК. Наша задача – сделать будущий терминал на Камчатке стал опорной точкой перевалки этого объема сжиженного природного газа», — подчеркнул глава региона.

Ранее в ходе программы «Прямой разговор» глава региона сообщил, что запуск и загрузка Северного морского пути также позволит решить проблему высоких цен на Камчатке. В частности, суда, которые повезут дальневосточную рыбу в европейскую часть России, на обратном пути могут доставлять продукты и товары, тем самым удешевляя их стоимость.