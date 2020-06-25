Камчатские семьи с детьми до 16 лет получат еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Выплаты, назначенные президентом России Владимиром Путиным, начнутся в июле.

Как сообщили в ОПФР по Камчатскому краю по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет получат родители, усыновители, опекуны и попечители.

«Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям согласно указу Президента РФ от 7 апреля 2020 года № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»», — рассказали в ОПФР.

Если вы ранее уже оформляли заявление на выплаты по 5 тыс. и 10 тыс. рублей, то оформлять вторую выплату не придется. Пенсионный фонд автоматически оформит ее и перечислит средства по ранее предоставленным реквизитам.

«Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата в 10 тыс. рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно», — уточнили в ОПФР.

Родители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тыс. рублей после того, как подадут заявления. На это есть три месяца – до 30 сентября включительно. В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тыс. рублей придет автоматически.

Начиная с апреля выплаты по указу президента уже получили почти 40 059 камчатских семей, воспитывающих 51 575 детей. Общая сумма выплат в Камчатском крае составила 556,7 млн. рублей.