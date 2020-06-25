 
 
В Петропавловске-Камчатском 13:10, 25 Июня, четверг
ночью 11°C
днем 25°C
ветер 2,5 м/с
Завтра 26 Июня
12 ... 26°C
ветер 3,3 м/с

Камчатские семьи с детьми до 16 лет получат еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Камчатские семьи с детьми до 16 лет получат еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Выплаты, назначенные президентом России Владимиром Путиным, начнутся в июле.

Как сообщили в ОПФР по Камчатскому краю по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет получат родители, усыновители, опекуны и попечители.

«Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям согласно указу Президента РФ от 7 апреля 2020 года № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»», — рассказали в ОПФР.

Если вы ранее уже оформляли заявление на выплаты по 5 тыс. и 10 тыс. рублей, то оформлять вторую выплату не придется. Пенсионный фонд автоматически оформит ее и перечислит средства по ранее предоставленным реквизитам.

«Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата в 10 тыс. рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно», — уточнили в ОПФР.

Родители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тыс. рублей после того, как подадут заявления. На это есть три месяца – до 30 сентября включительно. В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тыс. рублей придет автоматически.

Начиная с апреля выплаты по указу президента уже получили почти 40 059 камчатских семей, воспитывающих 51 575 детей. Общая сумма выплат в Камчатском крае составила 556,7 млн. рублей.

выплаты семьям с детьми, опфр по камчатскому краю, владимир путин, президент россии
58

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых