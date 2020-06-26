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Жители АЗС все вместе решают судьбу площадки «Кораблик»

Жители АЗС все вместе решают судьбу площадки «Кораблик»

Народное голосование проходит по инициативе врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Голосование по вопросу дальнейшей судьбы детский площадки «Кораблик» в микрорайоне АЗС стартовало 25 июня в Петропавловске-Камчатском. Организовать этот процесс администрации ПКГО поручил глава региона Владимир Солодов.

Как сообщалось, в апреле жителей микрорайона взволновала начавшаяся стройка возле территории отдыха.

«Увидели стройку, собрали подписи, забили тревогу, нас услышали, губернатор откликнулся, была первая встреча, после которой стройку остановили и создали инициативную группу. Мы написали много писем, провели много встреч, работа проведена колоссальная. Сейчас проходит голосование, где жители АЗС и Топоркова могут принять решение и выразить свою позицию. Сегодня первый день голосования, проводится довольно интенсивно, люди идут сплошным потоком, все, кому интересна и важна судьба «Кораблика», откликаются и участвуют. Люди хотят свою территорию, газон, солнечную площадку, вид на вулканы, дальнейшее благоустройство «Кораблика», покрытие резиновое, качественное. Восприняли такой формат решения проблемы с готовностью. Единственное, что те, кто сейчас на путине, в отпуске или на даче переживают, что не могут принять участие» — рассказала член инициативной группы Анна Новороцкая.

Палатка, где можно сделать свой выбор, находится на площадке у педагогического колледжа. За дальнейшую судьбу «Кораблика» голосуют жители, относящиеся к 58 и 59 избирательным участкам.

«Считаю, что это абсолютно правильно, что в голосовании примут участие жители именно этих двух избирательных участков. Это люди, которые здесь живут, и столкнутся с последствиями процесса строительства, эксплуатации здания, поэтому важно именно их объективное мнение. И Губернатор и Глава города это понимают, поэтому мы вместе обсуждали, вместе с жителями разработали бюллетень, который включает в себя два вопроса. Все максимально просто, нужно выбрать один из вариантов — это либо остановка строительства и приведение зелёной зоны в норму, либо продолжение строительства с благоустройством и предоставлением подрядчиком первого этажа здания под детские кружки и секции. Такого на Камчатке ещё не было, это такая беспрецедентная история, поэтому сейчас от решения жителей очень многое зависит, хотелось бы, чтобы как можно большее количество людей приняло участие», — рассказала депутат думы Петропавловска-Камчатского по 6 избирательному округу Екатерина Зубенко.

Она отметила, что проголосовать досрочно можно до 27 июня, ежедневно с 10 до 20 часов, и в сам день общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ 1 июля с 8 до 20 часов.

голосование, поправки в конституцию, пкго, детская площадка
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