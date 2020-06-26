Жители АЗС все вместе решают судьбу площадки «Кораблик»

Народное голосование проходит по инициативе врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Голосование по вопросу дальнейшей судьбы детский площадки «Кораблик» в микрорайоне АЗС стартовало 25 июня в Петропавловске-Камчатском. Организовать этот процесс администрации ПКГО поручил глава региона Владимир Солодов.

Как сообщалось, в апреле жителей микрорайона взволновала начавшаяся стройка возле территории отдыха.

«Увидели стройку, собрали подписи, забили тревогу, нас услышали, губернатор откликнулся, была первая встреча, после которой стройку остановили и создали инициативную группу. Мы написали много писем, провели много встреч, работа проведена колоссальная. Сейчас проходит голосование, где жители АЗС и Топоркова могут принять решение и выразить свою позицию. Сегодня первый день голосования, проводится довольно интенсивно, люди идут сплошным потоком, все, кому интересна и важна судьба «Кораблика», откликаются и участвуют. Люди хотят свою территорию, газон, солнечную площадку, вид на вулканы, дальнейшее благоустройство «Кораблика», покрытие резиновое, качественное. Восприняли такой формат решения проблемы с готовностью. Единственное, что те, кто сейчас на путине, в отпуске или на даче переживают, что не могут принять участие» — рассказала член инициативной группы Анна Новороцкая.

Палатка, где можно сделать свой выбор, находится на площадке у педагогического колледжа. За дальнейшую судьбу «Кораблика» голосуют жители, относящиеся к 58 и 59 избирательным участкам.

«Считаю, что это абсолютно правильно, что в голосовании примут участие жители именно этих двух избирательных участков. Это люди, которые здесь живут, и столкнутся с последствиями процесса строительства, эксплуатации здания, поэтому важно именно их объективное мнение. И Губернатор и Глава города это понимают, поэтому мы вместе обсуждали, вместе с жителями разработали бюллетень, который включает в себя два вопроса. Все максимально просто, нужно выбрать один из вариантов — это либо остановка строительства и приведение зелёной зоны в норму, либо продолжение строительства с благоустройством и предоставлением подрядчиком первого этажа здания под детские кружки и секции. Такого на Камчатке ещё не было, это такая беспрецедентная история, поэтому сейчас от решения жителей очень многое зависит, хотелось бы, чтобы как можно большее количество людей приняло участие», — рассказала депутат думы Петропавловска-Камчатского по 6 избирательному округу Екатерина Зубенко.

Она отметила, что проголосовать досрочно можно до 27 июня, ежедневно с 10 до 20 часов, и в сам день общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ 1 июля с 8 до 20 часов.