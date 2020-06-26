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Новый «врачебный десант» прибыл на Камчатку

Новый «врачебный десант» прибыл на Камчатку

16 высококвалифицированных медиков сегодня прилетели на смену своим коллегам, которые отработали здесь 2 недели, и в ближайшее время покинут полуостров.

Это вторая московская группа медиков, прибывающая для борьбы с распространением коронавирусной инфекции на полуостров по приглашению главы региона Владимира Солодова.

«В состав «врачебного десанта» вошли реаниматологи, хирурги, пульмонологи, инфекционисты, рентгенолог и медицинские сёстры. Будем работать здесь две недели, настрой — боевой», — рассказал один из руководителей медицинской бригады Олег Черныш.

Уже сегодня вечером новых медиков распределят по медицинским учреждениям Камчатки.

«Это вторая многочисленная смена врачей из ведущих клиник Москвы, которые работали с Covid-19. Как вы знаете, в столице заболевание пошло на спад, врачи немного высвободились. У них сегодня не та интенсивность, что была ещё месяц назад, поэтому они поехали помогать тем регионам, где ситуация сложная. Камчатка входит в перечень таких регионов. Первую бригаду, приехавшую к нам неделю назад, мы сегодня-завтра провожаем. Новая бригада отправится работать в наши больницы. Надеюсь, что эта помощь принесёт не только выздоровление заболевшим людям, но и даст полезный опыт и знания камчатским медикам», — рассказал врио заместителя председателя правительства края Роман Василевский.

Предполагается, что работать на Камчатке московские медики будут до 9 июля.

Напомним, что помогать коллегам в борьбе с коронавирусом на Камчатке уже прилетали медики из Хабаровска и Владивостока.

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