Житель Камчатки заявил полицейским, что отдал мошенникам 18 миллионов рублей

Полиция проводит доследственную проверку по заявлению 53-летнего жителя Петропавловска-Камчатского.

Мужчина сообщил, что в мае увидел в интернете всплывающее окно с сообщением о возможности покупать акции и получать прибыль. Он перешел по ссылке и оставил заявку, а через некоторое время ему позвонил человек, представившийся менеджером крупной компании. Житель Камчатки сообщил, что готов инвестировать 200-300 тысяч рублей. Собеседник убедил заявителя скачать программу удаленного доступа на его устройство, помог зарегистрироваться на электронной торговой площадке и завести электронные кошельки. При этом договор стороны между собой не заключали.

Далее в течение почти месяца мужчина продолжал общаться с «партнерами», которые предлагали ему покупать все новые акции разных компаний. Злоумышленники «делали большие скидки», с их учетом стоимость «приобретенных» портфелей акций в пересчете на российскую валюту превышает несколько миллионов рублей. Злоумышленники периодически радовали мужчину сообщениями, что его доходы растут. Он с успехом пробовал выводить небольшие суммы.

Затем «возникла необходимость» оплатить страховку в размере более двух миллионов рублей. После этого еще почти два миллиона рублей пошло на то, чтобы «легализовать деньги», потому что мужчина, якобы, неправильно провел их через офшоры. Наконец, когда «камчатский инвестор» готовился забрать более девяти миллионов рублей, ему пришлось заплатить более полутора миллионов рублей «комиссии».

После этого контактные номера «партнеров» оказались недоступны. Мужчина обратился в полицию. Общая сумма ущерба, по его словам, составила 18 миллионов рублей.