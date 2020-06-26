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Трое жителей Камчатки пойдут под суд за содержание кречетов

Трое жителей Камчатки пойдут под суд за содержание кречетов

Следствие считает, что своими действиями обвиняемые причинили государству ущерб на сумму более 44 миллионов рублей.

По данным следствия, еще в конце 2019 года трое мужчин (1950, 1968 и 1970 годов рождения) незаконно купили у браконьеров 22 кречетов. Птиц содержали в квартире в районе улицы Терешковой и в гараже в районе улицы Войцешека в Петропавловске-Камчатском.

«В ходе оперативных мероприятий и задержания злоумышленников, при них, в используемых ими помещениях и в жилищах изъято значительное количество средств совершения преступлений: различные приспособления для содержания, хранения в неволе добытых птиц, приспособления для кормления и перевозки птицы, обнаружены многочисленные следы незаконного содержания птиц», — уточнили в СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Уголовное дело в отношении злоумышленников расследовалось по ч.3 ст.258.1 УК РФ (незаконная добыча, содержание и хранение особо ценных диких животных, принадлежащих к виду, занесенному в Красную книгу Российской Федерации – диких птиц отряда соколообразных – кречетов).

После утверждения обвинительного заключения дело направят в суд.

уголовное дело, кречеты, следственный комитет, уфсб по восточному и арктическом
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