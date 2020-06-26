Трое жителей Камчатки пойдут под суд за содержание кречетов

Следствие считает, что своими действиями обвиняемые причинили государству ущерб на сумму более 44 миллионов рублей.

По данным следствия, еще в конце 2019 года трое мужчин (1950, 1968 и 1970 годов рождения) незаконно купили у браконьеров 22 кречетов. Птиц содержали в квартире в районе улицы Терешковой и в гараже в районе улицы Войцешека в Петропавловске-Камчатском.

«В ходе оперативных мероприятий и задержания злоумышленников, при них, в используемых ими помещениях и в жилищах изъято значительное количество средств совершения преступлений: различные приспособления для содержания, хранения в неволе добытых птиц, приспособления для кормления и перевозки птицы, обнаружены многочисленные следы незаконного содержания птиц», — уточнили в СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Уголовное дело в отношении злоумышленников расследовалось по ч.3 ст.258.1 УК РФ (незаконная добыча, содержание и хранение особо ценных диких животных, принадлежащих к виду, занесенному в Красную книгу Российской Федерации – диких птиц отряда соколообразных – кречетов).

После утверждения обвинительного заключения дело направят в суд.