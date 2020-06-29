Камчатские спасатели уже две недели ищут пропавших моряков

В субботу, 27 июня, к работам подключили вертолёт «Витязь-Аэро». На борту воздушного судна находились сотрудники поисково-спасательных отрядов ЦОД и МЧС, представитель краевого управления МЧС России, а также родственник одного из потерпевших.

«Вертолёт МИ-8 Хабаровского АСЦ МЧС России в период с 12 по 18 июня выполнял задачи в Пенжинском муниципальном районе, где был введён режим чрезвычайной ситуации. По прилёту на базу он встал на регламентные работы, — сообщил врио заместителя председателя правительства, министра специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергей Хабаров. — В ходе переговоров главы региона Владимира Солодова с руководством авиакомпании «Витязь-Аэро» в зону поиска был направлен ее вертолёт».

С высоты 100-150 метров спасатели обследовали более 400 километров акватории Авачинского залива и прибрежной полосы: от бухты Большой Моржовой до бухты Вилючинской.

«У нас с собой было всё необходимое для спасательной операции: оборудование и экипировка, предназначенные для десантирования с вертолёта на воду, а также водолазное снаряжение. Видимость была хорошая, волны не поднимались, так как погода стояла солнечная и безветренная. Несмотря на это, поиски результатов не дали», — отметил начальник поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» Александр Путятин.

В этот же день, 27 июня, поиски велись ещё по двум направлениям. На скоростном катере «Лидер 12М» сотрудники ДВРПСО МЧС России обследовали акваторию и прибрежную территорию от Авачинской губы до реки Налычево. В это же время в районе острова Старичкова на поисково-спасательном катере «БЛ-820» работали сотрудники специализированной пожарно-спасательной части. Для обзора наибольшей площади поисков был задействован беспилотный летательный аппарат.

Напомним, информация о происшествии поступила в службу спасения в ночь с 13 на 14 июня. Как выяснилось, самоходный плашкоут, на борту которого находились четверо мужчин, осуществлял доставку груза к другому судну. Через некоторое время, ориентировочно в 40 километрах от берега, он был обнаружен в перевёрнутом состоянии. При осмотре судна водолазами МЧС, было выяснено, что люди в нём отсутствовали.

Спасатели уже четырнадцать дней ведут поиски моряков. За весь период к работам были привлечены свыше 90 человек и 30 единиц различной техники — от поисково-спасательных катеров до высокопроходимых вездеходов и беспилотников. Задействованы сотрудники сразу нескольких подразделений МЧС — Камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, специализированной пожарно-спасательной части, Государственной инспекции по маломерным судам. С нарастающим итогом спасателями обследовано около полутора тысяч километров акватории Авачинского залива и прибрежной полосы.

В один из первых дней поисков с помощью дрона удалось обнаружить остатки плашкоута. 19 июня при обследовании береговой линии от устья реки Сухая до устья реки Налычева — документы, баулы и рюкзаки, которые, по уточнённой информации, в момент происшествия находились на перевернувшемся судне. 23 июня была найдена куртка. Все обнаруженные вещи переданы следственным органам.

Кроме активной фазы поисков, всем проходящим мимо судам два раза в сутки транслируется радиограмма о происшествии, ориентируя их на осуществление попутного поиска.

Ситуация находится на контроле главы региона Владимира Солодова и Главного управления МЧС России по Камчатскому краю во взаимодействии с компетентными органами управления.