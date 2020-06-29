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Международный соколиный центр у мыса Шаромский начнет работать уже в 2022 году

Международный соколиный центр у мыса Шаромский начнет работать уже в 2022 году

Глава Камчатского края Владимир Солодов осмотрел место строительства будущего соколиного центра у подножия мыса Шаромский в Мильковском районе.

На месте он обсудил детали проекта с исполнительным директором проекта «Русский соколиный центр «Камчатка» Сергеем Гришиным. В рамках центра орнитологи будут заниматься изучением ловчих птиц, восстановлением подорванной браконьерами популяции камчатских кречетов, а также выращиванием и подготовкой ловчих соколов на продажу. Гришин отметил, что в настоящее время идет проектирование и оформление земельного участка, а сдача комплекса запланирована на конец 2021 года.

«Пока мы идем в графике и успеваем. Сначала здесь появится временный строительный городок. В последствие будут построены общежития для обслуживающего персонала и вспомогательные службы. Также будет построен виварий для разведения перепелки на корм кречетам и сама ферма. Ближе к Шаромскому мысу расположатся гостиница и тренировочный полигон. Планируется, что в центре будет создано около 80 рабочих мест. Мы готовы организовать обучение для местных жителей, чтобы они могли у нас работать», — сказал Гришин.

ООО «Русский соколиный центр «Камчатка» зарегистрирован в Камчатском крае. Владимир Солодов отметил, что соколиный центр – один из приоритетных проектов, развитию которого регион намерен помогать.

«Место выбрано удачно. Скоро дорога до Мильково будет полностью асфальтирована, и сюда можно будет добраться из Петропавловска за 2,5 часа. От центральной дороги до месторасположения центра 3,5 км. Здесь есть возможность подведения линии электропередач», — сказал глава региона.

Он отметил, что проект имеет высокую инвестиционную значимость для Камчатки.

«Будет серьёзный вклад в развитие инфраструктуры и привлечение туристов. Это огромное международное значение, потому что проблема сохранения кречетов и других видов ловчих птиц волнует все мировое сообщество. И, конечно, это важный проект для восстановления популяции кречетов у нас на Камчатке», — сказал Владимир Солодов.

Центр будет включать соколиный питомник, вольеры для молодых соколов, многофункциональный орнитологический центр с жильём, столовой, госпиталем, инкубатором и учебными аудиториями. Также будут административно-гостиничный комплекс и облетная площадка.

Напомним, соколиный центр станет первым подобным в России.

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