Информация о вспышке коронавируса в Крутогоровском – фэйк

Распространять ее в социальных сетях полуострова начали в воскресенье.

Оказалось, что сообщения о вспышке коронавируса на рыбзаводе в селе Крутогоровское Соболевского района Камчатского края не соответствует действительности.

Об этом на заседании еженедельного оперативного совещания губернатора сообщил врио заместителя председателя правительства Камчатского края Дмитрий Коростелев. Он заявил, что по поручению главы региона Владимира Солодова в воскресенье проконтролировал соблюдение мер безопасности на этом заводе.

«Так совпало, что вчера мы вместе с главой района были на этом заводе. Я общался с руководством и рабочими, проверил организацию быта и условия труда. Карантинный режим полностью соблюдается, предприятие снабжено в достаточном количестве СИЗам и средствами дезинфекции. Более того, есть собственный запас экспресс-тестов, которые активно применяются. Информация о вспышке недостоверная и, по моему мнению, должна получить соответствующую оценку в рамках действующего законодательства», — сказал Дмитрий Коростелев.

Добавим, что недостоверная информация о вспышке в Крутогоровском начала распространяться по социальным сетям в воскресенье.