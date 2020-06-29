Проработать возможность экспресс-тестирования прибывающих из отпусков камчатцев в аэропорту поручил Владимир Солодов

Тема распространения COVID-19 на территории региона стала первой в обсуждении на еженедельном оперативном совещании под председательством главы Камчатского края Владимира Солодова.

«В целом за последние недели была проведена огромная работа. Особенно хочу подчеркнуть большую работу, которая была проделана по развёртыванию дополнительных коек. Общее их число сейчас превысило 800. Напомню, что норма, рекомендованная Минздравом РФ – 156. Также, благодаря изменённой схеме лечения и введению эшелонирования – разделения больных в зависимости от тяжести течения болезни – нам удалось существенно ускорить и повысить работу, поэтому в целом ситуация с заполняемостью коечного фонда у нас стабилизировалась. Повышается эффективность лечения, хотя ситуация остаётся крайне напряжённой. Мы видим, что количество поступающих больных не снижается. Ежедневно выявляются около 40 инфицированных человек, и большое количество людей госпитализируются. Тем не менее система здравоохранения была приведена в более высокую степень готовности и ситуация управляемая», – сообщил Владимир Солодов.

Также он поручил правительству проработать и организовать прохождение тестов на COVID-19 в аэропорту для камчатцев, прилетевших из отпусков.

«Я считаю, что это нам обязательно нужно сделать, чтобы человек, приезжая на территорию родного края, мог пройти экспресс-тест и после этого со спокойной совестью возвращаться в семью, с коллегами по работе общаться. Я понимаю объективные сложности, которые есть, но прошу вас довести до результата эту работу», – отметил глава региона.