Самолёт – амфибия БЕ-200 используют в борьбе с пожарами на Камчатке

Об этом на заседании еженедельного оперативного совещания губернатора сообщил Сергей Хабаров, врио зампреда правительства Камчатского края – министра специальных программ и по делам казачества Камчатского края.

Сегодня на территории Камчатки зарегистрированы 52 природных пожара, из них 48 находятся в зоне постоянного контроля. Общая площадь возгорания – около 120 тысяч гектаров.

На севере полуострова в ликвидации пожаров задействованы 70 человек, и 3 вертолета — 2 из которых с водосливными устройствами. В Елизовском, Быстринском и Мильковском районах на ликвидации пожаров работают 83 человека, 2 вертолета, один из которых с ВСУ. А также тяжёлая техника и пожарные автоцистерны.

«На сегодняшний день ситуация с пожарами контролируется, но она, конечно, очень сложная. Я повторюсь, таких ситуаций у нас в крае не складывалось за всю историю наблюдений. Причиной пожаров стали грозы, проходящие как в северной, так и в южной части Камчатки», – рассказал Сергей Хабаров.

Накануне, врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов совершил облет одного из природных пожаров в Мильково.

В ходе рабочего визита в Мильковский район глава Камчатского края проверил ход работ по тушению природного возгорания в районе села Таёжное.

«Необходимая техника есть, пожар постепенно удается локализовать. По результатам облета оперативно принимаются решения по перераспределению сил, чтобы можно было быстро локализовать возникающие небольшие очаги», – сказал Владимир Солодов.

В МЧС России подтвердили готовность отправить самолёт –амфибию БЕ-200. Ожидается, что борт прибудет на полуостров в среду 1 июля, и будет задействован на тушении пожаров в южной части полуострова. Сейчас определяется место заборы воды. Вероятнее всего борт будет набирать воду в устьях реки Камчатка. Самолет-амфибия БЕ-200 используется на тушении пожаров на больших площадях. Он способен на скорости 150-190 км/ч забирать 12 тонн воды в баки, расположенные под полом грузовой кабины, за 12 секунд.