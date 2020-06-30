После обращения жителей на прямую линию с губернатором в селе Пущино отремонтируют ФАП и найдут врача

У села Пущино большие перспективы стать опорной точкой на туристическом маршруте до Мильково.

Об этом глава региона Владимир Солодов поговорил с сельчанами.

«Пущино — село историческое, ему больше 200 лет. И у него большие перспективы. Мы делаем ставку на развитие туризма в Мильковском районе. Ведь скоро будет полностью заасфальтирована трасса до Мильково, а это значит, что туристический поток возрастет кратно. А где есть поток, там есть жизнь, сервис, деньги и перспективы для жителей. Уверен, село Пущино станет опорной точкой на туристическом маршруте в Мильковский и Быстринский районы». — сказал Владимир Солодов.

Глава региона посетил село после обращения 11 июня на программу «Прямой разговор с губернатором» его жительницы, которая пожаловалась, что у них уже 3 года не работает фельдшерско-акушерский пункт. «ФАП есть, но фельдшера не ищут, а только разбирают. И вообще никому до нас нет дела», — пожаловалась она.

Глава региона обсудил проблему с сельчанами и дал поручение региональному Минздраву найти специалиста.

«Договорились, что ФАП будем восстанавливать. Конечно, отдельного фельдшера найти сложно, да это и не нужно здесь. Скорее всего, квалифицированный специалист будет приезжать регулярно, по расписанию, несколько раз в неделю, чтобы провести приём и процедуры. Население Пущино – порядка 50 человек, и в основном это пенсионеры. Безусловно, им важно иметь доступную и своевременную медицинскую помощь. Соответствующее поручение я уже дал», — заявил Владимир Солодов.