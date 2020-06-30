Доехать до Милькова по асфальту камчатцы смогут уже в следующем году

Ускорить реконструкцию трассы до Милькова смог Владимир Солодов, добившись выделения дополнительных средств из федерального бюджета на эти цели.

Сегодня на этой трассе осталось всего 28 километров «грунтовки». Последние участки реконструированной дороги сдадут в 2021 году, сообщил глава Камчатского края Владимир Солодов. В ходе рабочей поездки в Мильковский район он оценил ход дорожных работ.

«Стройка идет очень быстрыми темпами, и что важно — с соблюдением всех стандартов качества, с применением новых технологий. На других участках полотно лежит уже много лет и находится в прекрасном состоянии. Это вселяет оптимизм, что в ближайшее время дорога будет закончена. У нас осталось чуть менее 30 км в грунтовом исполнении. Совсем скоро до Мильково из Петропавловска полностью можно будет доехать по асфальту. Важно, чтобы и в краевой столице мы начинали переходить на такое качество дорожных работ», — сказал Владимир Солодов.

Напомним, в этом году на реконструкцию трассы будут направлены серьезные средства. Владимир Солодов добился, что запланированные на 2021 год 1,1 млрд рублей на асфальтирование этой дороги Камчатка получит досрочно. Кроме того, главе региона удалось получить еще 2,4 млрд федеральных средств на решение самых острых проблем региона в этом году. Из них 1,3 млрд рублей предназначены на ремонт и строительство дорог общей протяженность 50 км, в том числе, на 10-километровый участок мильковской трассы.