Владимир СОЛОДОВ: Впереди – полгода ударной стройки

Конец года уже не за горами, но за это время на Камчатке предстоит осуществить множество планов. Прежде всего – продолжить первый этап строительства новой краевой больницы. А параллельно будут возводиться другие объекты социального назначения и вестись масштабный ремонт дорог.

Краевая больница – печально известный на полуострове долгострой. В прошлом году на ее строительство были выделены 1,5 млрд рублей из федерального бюджета, но их пришлось вернуть, так как освоены прежним краевым правительством они не были. В текущем году на эти цели Камчатка вновь получила средства – уже 2,4 млрд рублей.

«В этом году мы стояли на пороге такого же решения, потому что не сформировано полного объема финансирования для объявления конкурса, – рассказал на встрече с журналистами врио губернатора края Владимир Солодов. – Я благодарен Юрию Трутневу и Александру Козлову, которые понимают, что мы – новая команда, и за короткое время невозможно пройти все процедуры и обеспечить готовность к строительству. Решено, что 2,4 млрд рублей в полном объеме останутся у нас для решения первоочередных задач края. При этом строительство краевой больницы – главная задача. Эти средства Минвостокразвития готово восстановить в следующие годы».

Итак, стоимость строительства первого этапа краевой больницы вместе с оборудованием (с учетом уже построенного фундамента и бетонного каркаса) составляет 7,6 млрд рублей. 2,4 млрд рублей, которые в этом году пойдут на другие краевые проекты, Камчатка в будущем получит. Есть договоренность, что софинансирование из регионального бюджета может составить до 1,5 млрд рублей. Оставшиеся 3,6 млрд рублей необходимо изыскать.

«Сейчас при поддержке Юрия Трутнева я концентрирую все усилия на том, чтобы в непростой бюджетной ситуации уже в этом году объявить конкурс и начать строительство, освоить 300 млн рублей, – говорит Владимир Солодов. – Конечно, ситуация крайне неблагоприятная. В прошлые годы было потеряно большое количество средств, что свидетельствует о непрофессионализме коллег, которые занимались этим вопросом. В правительстве они больше не работают».

Глава региона заверил, что действующие чиновники несут личную ответственность за реализацию каждого краевого проекта.

На что потратить 2,4 миллиарда?

«Сохраненные 2,4 млрд рублей будут направлены на ключевые задачи, которые могут быть реализованы в 2020 году», – пояснил Солодов.

15 учреждений здравоохранения получат оборудование, серьезную модернизацию материально-технической базы. В 8 медучреждениях будут проведены капитальный ремонт и благоустройство территории.

200 млн рублей будут направлены на систему образования – на софинансирование объектов, строительство которых уже начинается. Это школа № 33 (блок для начальной школы. – Ред.) и детсад на Циолковского в столице края.

80 млн рублей будут направлены на спортивную инфраструктуру. Это модернизация и закупка оборудования для горнолыжных баз на территории краевого центра – «Эдельвейс» и базы на Кирпичиках. Кроме того, в Петропавловске и в Елизове появятся 7 спортивных площадок с уличными тренажерами, бесплатными и доступными всем жителям.

129 млн предусмотрены на инфраструктуру земельных участков вблизи Елизова под индивидуальное жилищное строительство. Это в общей сложности 419 участков для молодых и многодетных семей, других категорий, которые могут претендовать на получение 2-процентной ипотеки. «Это один из приоритетов, потому что по факту камчатцы не могут воспользоваться льготной ипотекой по причине отсутствия на рынке доступных для приобретения квартир», – пояснил Владимир Солодов.

Основной объем средств будет направлен на дороги, в том числе 400 млн рублей – на благоустройство межквартальных проездов в Петропавловске. «Нет ни одного микрорайона в краевом центре, который не затронет асфальтирование, – отметил глава региона. – Межкварталки не попадают под действие нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», но это одна из наболевших и острых проблем горожан. Большой объем ремонта дорог будет проведен на СРВ и в Завойко, будет сделана разворотная площадка на КП. Всю информацию об объектах мы разместим, чтобы жители могли контролировать ход работ».

Глава региона заверил, все средства, которые с таким трудом удалось «выбить» и сохранить, будут направлены на достижение важнейших целей и израсходованы эффективно: «Я зафиксировал персональную ответственность руководителей, и буду признателен камчатцам за контроль с их стороны, чтобы работы выполнялись и в срок, и с должным качеством».

Битва за Топоркова

Как заверил Владимир Солодов, большое внимание будет уделяться возведению жилья, для чего налаживается процесс оформления земельных участков под строительство, особенно на территории Петропавловска. Один из вопросов журналистов коснулся резонансного спора между двумя строительными компаниями за земельный участок на ул. Топоркова. Здесь ООО «Русский двор» намеревалось построить 12 жилых домов, а ООО «Олимп-Камчатка» на правах резидента ТОР собирается возводить спорткомплекс.

«Участок этот многострадальный, – считает глава региона. – Если возвращаться в историю, изначально права на него оформлял ИП Ветчинов, который получил его в аренду под свой проект строительства аквапарка. Затем по разным причинам он отказался от аренды. И практически одновременно на проект были поданы две заявки: со стороны Николая Воронова («Русский двор». – Ред.) и структур, принадлежащих Игорю Редькину («Олимп-Камчатка»). Мне сложно давать правовую оценку наличию или отсутствию коррупционных факторов, это прерогатива правоохранительных органов и суда. Несколько судов прошло, в том числе в апелляционной инстанции, которая признала права на участок Игоря Редькина. Дальше дело будет обжаловаться в Верховном суде РФ…

Ситуация сложилась странная. При личной встрече я сказал обоим предпринимателям о готовности сделать все, чтобы они оба реализовали свои инвестиционные проекты. И если один будет строить на этой площадке, второму я готов лично искать тот участок, который его устроит. Для меня приоритет – активное строительство на территории Петропавловска. И моя задача – сделать так, чтобы и тот и другой продолжили свою работу. Как это сделать – мы решение сейчас находим. Считаю, что на этом участке должны строиться жилые дома. Но мы знаем, что одна из сторон заявилась на строительство спортивного объекта».

«Все с мазута на газ, а мы – наоборот»

Владимир Солодов сообщил, что первый этап работ по строительству ПАО «НОВАТЭК» терминала сжиженного природного газа в бухте Бечевинской для поставок топлива в Юго-Восточную Азию начнется в этом году. Из федерального бюджета на эти цели выделят 12 миллиардов рублей.

Между тем глава региона упомянул, что теплоцентрали Петропавловска-Камчатского все больше работают на дорогом мазуте, а не на газе.

«У нас сложился дефицит природного газа в связи с тем, что планы «Газпрома» по добыче газа не состоялись. Сейчас планово идет сокращение поставок газа с 400 миллионов кубометров до 150 в горизонте нескольких лет. Поэтому в этом году ТЭЦ в Петропавловске перешли на мазут. Мазут дороже примерно в 2,3–2,5 раза, чем газ, цена на который установлена «Газпромом». С этим связано удорожание электроэнергии. Это не отражается напрямую на стоимости, которую платят потребители, это ложится на краевой бюджет», – пояснил Владимир Солодов.

Врио губернатора добавил, что ТЭЦ Петропавловска уже довольно давно работают на мазуте, и он был удивлен, узнав об этом: «По всей стране переходят с мазута на газ, а у нас наоборот».

По его словам, краевые власти сейчас добиваются выделения федеральной субсидии на разницу в стоимости мазута и газа.

«В будущем эту разницу позволит нивелировать сопутствующий проект строительства причального сооружения в Авачинской губе, в бухте Моховой, и создания там комплекса регазификации. Он позволит сжиженный газ переводить в состояние, в котором его можно закачивать в обычную газотранспортную систему. Это позволит компенсировать дефицит. Поэтому снижение стоимости электричества не произойдет, но мы нивелируем то удорожание, которое сейчас есть», – сказал Владимир Солодов.

Он отметил, что для развития сопутствующего проекта краевым властям надо согласовать его с Минобороны России.

Премии чиновникам – только за эффективность и дисциплинированность

Глава региона обнародовал любопытный факт: из-за больших выплат уволенным из краевого правительства руководителям были сокращены премии для рядовых госслужащих.

По словам Владимира Солодова, средства на выплаты и компенсации неиспользованных отпусков, положенные увольняющимся руководителям по контрактам, не были заложены в краевой бюджет. «Непредвиденные расходы повлияли на то, что объем экономии оплаты труда, из которого идет выплата премиальных, сейчас сокращен, – отметил Солодов. – Одновременно хочу напомнить, что сам механизм калькуляции премии у нас изменен. И за июнь впервые руководители получат уже не просто премию, как до этого, а это будет расчет по основным показателям, связанным с эффективностью профессиональной деятельности, с открытостью руководителя, с финансовой дисциплиной, с корректностью и ритмичностью расходования средств государственного бюджета. Такие преобразования сейчас проводим, на них будем и дальше ориентироваться».

Как подчеркнул Солодов, премии для руководящего состава правительства будут выплачиваться по новой системе, а для рядовых сотрудников исполнительных органов госвласти система премирования осталась прежней.

Виновных в заражении детей накажут

Без темы коронавируса на пресс-конференции также не обошлось. Владимир Солодов сообщил, что виновные в заражении 15 детей в доме ребенка в Петропавловске-Камчатском будут найдены и понесут ответственность. Правительство региона проводит соответствующую проверку. «Я считаю, что вначале надо купировать проблему, а потом уже принимать кадровые решения и применять ответственность, установленную в Уголовном или Административном кодексе», – сказал глава региона.

Для обеспечения работы дома ребенка пришлось экстренно искать специалистов, так как часть работников была помещена на карантин, другая отказалась выходить на работу из-за боязни заразиться. Чтобы привлечь и мотивировать сотрудников, из бюджета края для них была установлена доплата – по 1 500 рублей за каждый рабочий день.

«Мы вынуждены были направить серьезные бюджетные средства, поскольку вся смена в полном объеме заболела либо была в контакте. Они сейчас проходят обсервацию, но, в соответствии с законом, получают заработную плату. Часть сотрудников отказывалась выходить на работу, и мы вынуждены были искать людей из других учреждений. Сейчас в том числе установлены премиальные выплаты», – сказал Солодов.





Мария ВЛАДИМИРОВА