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Камчатскому краю 13 лет!

Камчатскому краю 13 лет!

В 2007 году Камчатская область и Корякский автономный округ объединились, и на карте России появился новый субъект – Камчатский край.

Это не было административным решением. За объединение двух регионов в один жители полуострова Камчатка проголосовали на референдуме. Только после этого был подписан Федеральный конституционный закон об объединении территорий.

Хотя, на самом деле, Корякия и Камчатская область всегда де-факто были вместе. Мало, кто с этим поспорит. А решение этого вопроса де-юре расставило все на свои места.

За 13 лет регион и его жители пережили много разных событий. Что-то было потеряно. Но еще больше мы приобрели и сделали вместе. Потому что все мы любим наш полуостров!

В день рождения принято говорить пожелания. Пусть хорошего на Камчатке будет больше! С праздником, друзья!

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов поздравил камчатцев с днем образования региона:

«Уважаемые жители, дорогие земляки! День рождения Камчатского края мы встречаем в особом ритме. Пришлось мобилизовать все силы для борьбы с тяжелым испытанием. Новый вирус проверяет на прочность наше умение объединяться ради общей цели, сохранять способность разумно мыслить, проявлять терпение и милосердие. Сейчас удалось переломить ситуацию, и мы постепенно начинаем снимать ограничительные меры.

День Камчатского края — повод задуматься о периоде, когда жизнь вернётся в привычное русло и вместо борьбы с COVID-19 мы будем заниматься развитием региона. Нам вместе предстоит преобразить камчатские города и поселки, повысить качество жизни каждой семьи на полуострове, увеличить темпы строительства жилья, создать новые производства и привлечь туристов со всего мира. За последние месяцы мы уже доказали, что вместе стали сильной и дружной командой. Значит и дальше будем строить будущее, в котором захочется жить и работать, не только нам, но и нашим детям. Уверен, скоро мы вместе будем гордиться результатами общей работы и современным, передовым регионом.

С днём рождения, Камчатка»!

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