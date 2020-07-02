Учеников школы Термального будут обучать предпринимательству

С 1 сентября здесь откроется Центр развития предпринимательских компетенций «PRO-бизнес».

Как рассказали в министерстве образования Камчатского кая, создание Центра стало возможно благодаря инициативе коллектива школы, которая стала победителем конкурсного отбора Министерства Просвещения РФ и получила более миллиона рублей на обновление содержания и технологий образования.

«Центр развития предпринимательских компетенций «PRO-бизнес» будет основан на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», который был создан в Термальненской школе в прошлом году в рамках национального проекта «Образование». За счет средств нового гранта, выделенного Министерством просвещения на развитие инноваций, оснастят коворкинговую зону, закупят интерактивный комплекс и ноутбуки. Сегодня, учитывая стремительное обновление системы занятости, актуально пробудить интерес школьников к предпринимательской деятельности, дать им уверенность в своих силах, показать, что все возможно, что хорошая бизнес-идея может и должна работать на благо края, в котором они живут», — рассказала врио министра образования Камчатского края Александра Короткова.

В Центре развития предпринимательских компетенций «PRO-бизнес» ученики 8-11-х классов Термальненской школы будут изучать основы менеджмента, маркетинга, бизнес-планирования, совершенствовать гибкие компетенции, создавать и развивать собственные учебные предпринимательские проекты и т.д. Для этого разработана программа дополнительного образования «Основы предпринимательства и бизнес-планирование». Специалисты Центра планируют активно вовлекать в свою работу коллег из разных регионов России и Камчатского края. Уже сегодня продумываются мероприятия по распространению наработанного опыта.

«Мало придумать, что вы будете делать. Надо суметь так рассказать об этом конкурсной комиссии, чтобы эксперты решили, что именно ваш проект должен получить развитие. Конечно, такая работа – труд коллективный. Нас поддерживали на всех этапах подготовки заявки сотрудники министерства образования Камчатского края, Камчатского института развития образования и коллеги, ранее побеждавшие в подобных конкурсах. Делали мы это в непростое время активного перехода на дистанционные формы обучения. Но понимали, что наш проект важен для ребят. Он позволит им приобрести не только знания об основах предпринимательства, но и практические навыки создания и развития стартапов. Пока, конечно, речь идет об учебных стартапах, но никто не запрещает нам мечтать о большем», — рассказала директор Термальненской средней школы Елена Потанина.

Образовательные организации Камчатского края активно участвуют в конкурсах Министерства просвещения РФ на получение грантовых средств. В предыдущие годы победителями подобных конкурсов становились коллективы Центра образования «Эврика», Николаевской средней школы, петропавловской средней школы № 33 с углубленным изучением отдельных предметов, Камчатского центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции, Паланского колледжа. Объём привлечённых средств составил от 1 до 11 миллионов рублей.