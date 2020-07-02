Долгожданную ледовую арену для камчатцев откроют в декабре

На стройплощадке ледового спорткомплекса «Вулкан» на улице Солнечной побывал Владимир Солодов.

К строительству объекта приступили 27 апреля уже после назначения Владимира Солодова на пост главы Камчатского края. Сейчас работы идут опережающими темпами. Подрядчики доложили, что готовы сдать объект в конце декабря, а вначале января 2021 года на катке можно будет провести первые соревнования.

«Сейчас сложилась абсолютно неприемлемая ситуация, когда в крае нет ни крытого, ни открытого катка, соответствующего современным требованиям. Поэтому в рамках государственно-частного партнёрства мы строим ледовый спорткомплекс на улице Солнечная. Частный инвестор очень добросовестно подошел к проекту, и уже к декабрю здесь будет полностью готовый объект – крытая ледовая арена с трибунами на 200 человек, тренажерными залами и раздевалками, а также открытая коробка для тренировок. Вызывает уважение качество и скорость, с которыми проводятся работы. Уверен, уже этой зимой дети получат достойную тренировочную базу, а в январе мы сможем провести здесь первые соревнования», — заявил Владимир Солодов.

Крытая арена будет включать в себя кафе с панорамными окнами на каток, чтобы родители могли наблюдать за тренировочным процессом. Также на территории будут предусмотрены парковка на 80 мест и парковая зона.