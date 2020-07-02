На Камчатке разработают программу поддержки фермеров

Она должна помочь обеспечить камчатцев местной доступной и экологичной сельхозпродукцией.

Глава Камчатского края Владимир Солодов по итогам рабочей поездки в Мильковский район поручил региональному Минсельхозу совместно с фермерами до конца августа разработать программу развития сельского хозяйства.

Владимир Солодов посетил мильковских фермеров, чтобы от них узнать о проблемах отрасли.

С производителями молочной продукции ООО «Мильковское» и фермером Степаном Марковым обсудили перспективы увеличения стада дойных коров, проблемы доставки продукции из района в Петропавловск-Камчатский.

Глава КФХ Татьяна Баланева рассказала о производстве куриных яиц и показала теплицы с огурцами – этой продукцией она снабжает все Мильково. На Мильковском комбинате пищевых продуктов «Юнет» Владимир Солодов ознакомился с производством продукции из дикоросов. Комбинат сегодня выпускает морсы, кисели, компоты, варенье, сиропы и натуральный мармелад из дикой камчатской ягоды, а также соленый папоротник. В планах предприятия развивать садоводство и выращивать ягоду самостоятельно.

«Безусловно, сельское хозяйство в таком аграрном районе, как Мильковский, надо выводить на новый уровень. Проблем много. И сегодня моей задачей было познакомиться с фермерами, услышать от них о проблемах. Они все разные, подходы у них тоже разные. Мы договорились, что до конца августа утвердим концепцию развития сельского хозяйства Камчатского края, включая подпрограммы. Главная задача, чтобы субсидии, которые направляются на сельское хозяйство, доходили до цели и работали на то, чтобы обеспечить камчатцев доступной, качественной, экологичной продукцией и востребованными рабочими местами. Разрабатывать эту программу будем вместе с фермерами», — подчеркнул Владимир Солодов.