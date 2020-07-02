На Камчатке медведь напал на рыбака

Инцидент произошел вечером 1 июля. Мужчина жив, но получил серьезные травмы.

Как сообщили в Агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края, нападение хищника произошло в нижнем течении реки Авача, в полутора километрах от кафе «13-й кордон».

Другим рыбакам удалось отогнать медведя, но он успел нанести мужчине серьезные травмы спины, ног и рук. Пострадавшего доставили в Елизовскую районную больницу.

Охотоведам предстоит найти и отстрелить опасного медведя.

Он просят камчатцев призывают воздержаться от посещения указанного места в ближайшее время.