 
 
В Петропавловске-Камчатском 13:17, 03 Июля, пятница
ночью 9°C
днем 16°C
ветер 5,6 м/с
Завтра 04 Июля
9 ... 20°C
ветер 5 м/с

В Камчатском крае подведены итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ

В Камчатском крае подведены итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ

Нарушений в ходе голосования и при подсчете бюллетеней не выявлено.

На территории региона работали 14 территориальных избирательных комиссий. Число бюллетеней, выданных участникам голосования — 106 тысяч 091. Из них в ящиках оказались 106 тысяч 035. 1 тысяча 144 бюллетеня недействительны.

Напомним, чтобы избежать большого скопления граждан на избирательных участках, голосование проходило семь дней — с 25 июня по 1 июля. Жителям края была представлена возможность голосования по месту жительства бесконтактным способом, также можно было проголосовать на рабочем месте, придомовой территории, либо в районах садоводческих некоммерческих товариществ региона.

51

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых