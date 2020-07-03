В Камчатском крае подведены итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ

Нарушений в ходе голосования и при подсчете бюллетеней не выявлено.

На территории региона работали 14 территориальных избирательных комиссий. Число бюллетеней, выданных участникам голосования — 106 тысяч 091. Из них в ящиках оказались 106 тысяч 035. 1 тысяча 144 бюллетеня недействительны.

Напомним, чтобы избежать большого скопления граждан на избирательных участках, голосование проходило семь дней — с 25 июня по 1 июля. Жителям края была представлена возможность голосования по месту жительства бесконтактным способом, также можно было проголосовать на рабочем месте, придомовой территории, либо в районах садоводческих некоммерческих товариществ региона.