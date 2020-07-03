Оценивать работы участников фестиваля «Красиво. ДВ» на tvoidv.ru будет известный музыкальный продюсер

Музыкальный продюсер Леонид Бурлаков, работавший с группами «Мумий Тролль», «Земфира» и «Братья Грим», подтвердил своё участие в фестивале «Красиво.ДВ».

Теперь все участники номинации «Звуки. ДВ» получат шанс быть замеченными не только как авторы видеоработ, но и музыканты. Первый на Дальнем Востоке онлайн-видеофестиваль мобильного контента запустили «Дальневосточный фонд развития» и портал «Твой Дальний Восток». Заявку на участие можно отправлять уже сейчас.

«Звуки. ДВ» — это одна из номинаций проекта. В номинации могут принять участие видеоклипы и записи живых выступлений, звуковые эксперименты в видеоформате и любые другие творческие работы, отвечающие на вопрос: «Как звучит Дальний Восток?».

Признанный мастер Леонид Бурлаков станет членом жюри в номинации «Звуки. ДВ», а участники получат шанс быть замеченными известным музыкальным продюсером и, конечно, побороться за денежные призы и всенародное признание.

Директор фестиваля Алексей Коропский считает большой удачей, что Леонид Бурлаков согласился принять участие в проекте в качестве члена жюри. «Это делает наш конкурс не только интересным, но и полезным для тех музыкальных исполнителей, которые подадут свои заявки, — рассказал директор проекта. — Продюсер планирует отсмотреть все работы в номинации «Звуки. ДВ», а не только шорт-лист регионального этапа голосования».

Организаторы уже получили более 150 работ практически из всех дальневосточных регионов. Пока лидируют Приморье, Камчатка и республика Бурятия, но другие регионы их активно догоняют.

Самой популярной номинацией оказалась «Природа. ДВ» — для работ о главном богатстве и красоте Дальнего Востока. На втором месте — фильмы про людей в номинации «Характер. ДВ». Разброс тем, методов и стилей съёмок огромен! Есть видовые фильмы, документальные, экспериментальные, видео-поэзия и музыкальные видео, которые уже могли бы стать полноценными клипами для популярных песен.

Директор фестиваля Алексей Коропский отмечает, что большинство работ выполнены очень качественно — как с творческой, так и с технической стороны.

«Когда мы задумывали фестиваль, то были совершенно уверены, что на Дальнем Востоке живут самые талантливые люди, бесконечно влюбленные в свой регион. И нам хотелось дать им возможность проявить себя, показать свои работы максимально широкой аудитории, — говорит Алексей Коропский. — Отсматривая сейчас поступающие заявки, понимаю, что качество и уровень работ превосходят наши ожидания на порядок. Убедиться в этом сможет каждый с 11 июля, когда начнётся народное голосование на сайте tvoidv.ru. И этот выбор будет совсем не простым, — я вам обещаю».

Фестиваль «Красиво.ДВ» — это возможность показать свои работы, свой взгляд на Дальний Восток, его уникальность, разнообразие и красоту. Особенность проекта — это возможность участвовать и голосовать в нём из любой точки Земли. Отбор, голосование на всех этапах, лекции для участников и даже награждение победителей проходят онлайн.

Мастер-классы с медийными экспертами пройдут для всех финалистов, а общий денежный фонд в 1 миллион рублей разделят между победителями в каждой номинации.

Более того, после проведения онлайн-фестиваля у организаторов есть планы провести показы лучших конкурсных работ на площадках онлайн-кинотеатров, а возможно, даже на экранах кинотеатров Дальнего Востока.

Все подробности, условия, требования для участников размещены в специальном разделе портала tvoidv.ru.