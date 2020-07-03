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Камчатский край получил высокую оценку качества предоставления электронных госуслуг

Камчатский край получил высокую оценку качества предоставления электронных госуслуг

По итогам мониторинга Камчатский край занял 14 место в рейтинге регионов среди 85 субъектов РФ.

Минэкономразвития России подвело итоги ежегодного мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, сообщили в Агентстве по информатизации и связи Камчатского края.

Основной этап мониторинга проводился в отношении приоритетных региональных услуг, включая запись в детский сад, школу, назначение пособий гражданам, имеющим детей, услуги в области записи актов гражданского состояния и другие.

Электронные госуслуги и сервисы доступны жителям Камчатского края на региональном портале государственных и муниципальных услуг Камчатского края по адресу: www.gosuslugi41.ru и на едином портале www.gosuslugi.ru.

Для того чтобы воспользоваться услугами порталов, необходима регистрация в ЕСИА и подтверждение личности в любом офисе МФЦ. Процедура регистрации не занимает много времени. После её прохождения пользователям становится доступны различные электронные услуги и сервисы, а также персональный доступ в личные кабинеты сайтов и порталов различных ведомств.

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