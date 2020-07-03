Жители Камчатки получают компенсации штрафов за возврат авиабилетов

Новая мера поддержки введена по поручению Владимира Солодова.

Она распространяется на тех, кто вынужден был из-за пандемии сдать со штрафными санкциями авиабилеты на перелеты в период с 12 марта по 11 мая Всего на компенсации штрафов из краевого бюджета направлено порядка 240 тысяч рублей и выплаты продолжаются.

Так, на днях компенсацию получила многодетная мама Жанна Ананко.

«В апреле у нас была запланирована поездка в Минеральные воды, в связи с коронавирусом пришлось сдать билеты. Штрафные санкции довольно существенные, «Аэрофлот» выдал нам квитанции об удержании средств. Когда врио губернатора Владимир Солодов заступил на свой пост, и начал вести прямые эфиры в Instagram, было очень много вопросов по этому поводу. Я смотрела эфиры и очень ждала, что он среагирует. И это случилось. Как только прошла информация о том, что Камчатский край может вернуть эти деньги, я обратилась по указанному телефону. Меня проконсультировали, рассказали, какие документы нужны, подсказали сайт, на сайте я скачала заявление, подготовила перечень документов, сдала и получила деньги», — рассказала Жанна.

По ее словам, процедура предельно проста. После сдачи документов деньги поступили на счет через две недели.

«Сумма штрафных санкций, которую мне вернули, составила 13 тысяч рублей. Часть билетов была куплена супругом, документы на него мы только подали, ждем еще компенсацию. Эта система действительно работает. Я получила деньги, заполнив, буквально, 2-3 бумажки», — говорит Жанна Ананко.

Напомним, что в полном размере компенсировать расходы по уплате штрафных санкций авиакомпаниям могут жители Камчатки, которые оформят возврат авиабилетов по маршруту следования или части маршрута в другие субъекты Российской Федерации и в обратном направлении с датами вылета и возврата в период с 12 марта по 11 мая 2020 года. Получить выплату можно, обратившись в комплексный центр обслуживания населения муниципального образования по месту жительства заявителя, либо, направив заявление по почте в адрес министерства социального развития. Главное условие – предоставить полный пакет документов, подтверждающих понесенные расходы. Право на обращение за оказанием единовременной материальной помощи возникает у граждан в течение 6 календарных месяцев с даты подтвержденного возврата авиабилетов.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (4152) 23-23-12.